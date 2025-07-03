Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дэвид Бекхэм поразил своей традицией вместе с мамой. Полмиллиона лайков
Major League Soccer
03 июля 2025, 02:08 | Обновлено 03 июля 2025, 03:30
136
0

Дэвид Бекхэм поразил своей традицией вместе с мамой. Полмиллиона лайков

Дэвид Бекхэм имеет одну любопытную традицию

03 июля 2025, 02:08 | Обновлено 03 июля 2025, 03:30
136
0
Дэвид Бекхэм поразил своей традицией вместе с мамой. Полмиллиона лайков
Instagram. Дэвид и Сандра Бекхэм

Уимблдон официально стартовал, и в первый день турнира на трибунах были замечены Дэвид Бекхэм и его мама Сандра.

Они сидели вместе на трибуне Всеанглийского теннисного клуба.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Внимание привлекли их стильные образы: оба выбрали кремовые пиджаки. Дэвид дополнил наряд галстуком цвета капучино в тон топу Сандры.

«Традиция с мамой, первый день Уимблдона! Ничего лучше быть не может! Отличная игра, @carlitosalcarazz @fabiofogna», – написал совладелец «Интер Майами», а его подписчики наградили эти фото 533 тысячами лайков.

По теме:
Радукану выбила чемпионку Уимблдона-2023 и далее сыграет против Соболенко
Экс-первая ракетка мира впервые с 2018 года вышла в 1/16 финала Уимблдона
ФОТО. С кем Усик готовится к бою: неожиданный гость на ринге
фото Дэвид Бекхэм lifestyle Интер Майами Major League Soccer (MLS) Уимблдон-2025
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мексика – Гондурас. Прогноз и анонс на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Футбол | 03 июля 2025, 02:34 0
Мексика – Гондурас. Прогноз и анонс на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика – Гондурас. Прогноз и анонс на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч начнется 3 июля в 05:00 по Киеву

ВИДЕО. Гауфф заплакала на пресс-конференции после поражение от Ястремской
Теннис | 02 июля 2025, 07:06 0
ВИДЕО. Гауфф заплакала на пресс-конференции после поражение от Ястремской
ВИДЕО. Гауфф заплакала на пресс-конференции после поражение от Ястремской

1 июля Даяна одолела Коко в двух сетах на старте Уимблдона-2025

УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти
Футбол | 02.07.2025, 19:12
УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти
УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Футбол | 02.07.2025, 08:26
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
Теннис | 02.07.2025, 10:38
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
01.07.2025, 00:02
Футбол
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
01.07.2025, 09:00
Война
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
01.07.2025, 13:42 35
Волейбол
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
01.07.2025, 15:30 4
Футбол
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
01.07.2025, 07:32 5
Футбол
Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ
Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ
01.07.2025, 01:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем