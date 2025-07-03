Дэвид Бекхэм поразил своей традицией вместе с мамой. Полмиллиона лайков
Дэвид Бекхэм имеет одну любопытную традицию
Уимблдон официально стартовал, и в первый день турнира на трибунах были замечены Дэвид Бекхэм и его мама Сандра.
Они сидели вместе на трибуне Всеанглийского теннисного клуба.
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Внимание привлекли их стильные образы: оба выбрали кремовые пиджаки. Дэвид дополнил наряд галстуком цвета капучино в тон топу Сандры.
«Традиция с мамой, первый день Уимблдона! Ничего лучше быть не может! Отличная игра, @carlitosalcarazz @fabiofogna», – написал совладелец «Интер Майами», а его подписчики наградили эти фото 533 тысячами лайков.
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