Овертаймы в финале. Определен победитель Кубка регионов УЕФА 2025
Турнир выиграла команда аматоров испанского региона Арагон
В Сан-Марино состоялся финальный раунд Кубка регионов УЕФА 2025.
Сборная любителей региона Арагон (Испания) стала победителем турнира, обыграв в финале представителей польского региона Дольношльонське со счетом 1:0 после дополнительного времени.
Решающий матч прошел 1 июля на стадионе «Кампо Спортиво ди Аквавива» в городе Аквавива (Сан-Марино).
Основное время завершилось с нулевым счетом, и судьбу трофея решил единственный гол, забитый на первой компенсированной минуте второго экстратайма.
Автором победного мяча стал Даниэль Торкаль (120+1 мин). Испанская команда подняла над головой трофей.
Кубок регионов УЕФА 2025
Финал, 1 июля. Аквавива (Сан-Марино)
Арагон (Испания) – Дольношльонське (Польша) – 1:0 (д.в.)
Гол: Торкаль, 120+1
Турнирные таблицы финального раунда
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер похвалил Федерико Вальверде
Артем может стать игроком «Ювентуса»