Овертаймы в финале. Определен победитель Кубка регионов УЕФА 2025

В Сан-Марино состоялся финальный раунд Кубка регионов УЕФА 2025.

Сборная любителей региона Арагон (Испания) стала победителем турнира, обыграв в финале представителей польского региона Дольношльонське со счетом 1:0 после дополнительного времени.

Решающий матч прошел 1 июля на стадионе «Кампо Спортиво ди Аквавива» в городе Аквавива (Сан-Марино).

Основное время завершилось с нулевым счетом, и судьбу трофея решил единственный гол, забитый на первой компенсированной минуте второго экстратайма.

Автором победного мяча стал Даниэль Торкаль (120+1 мин). Испанская команда подняла над головой трофей.

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Кубок регионов УЕФА 2025

Финал, 1 июля. Аквавива (Сан-Марино)

Арагон (Испания) – Дольношльонське (Польша) – 1:0 (д.в.)

Гол: Торкаль, 120+1

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