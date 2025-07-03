ВИДЕО. Мбаппе посмеялся над футболистом Ювентуса. Что случилось
Килиан Мбаппе не оценил увлечение Хефрена Тюрама
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе перед матчем клубного чемпионата мира встретился с партнерами по сборной Франции из «Ювентуса» — Кеффреном Тюрамом и Коло Муани.
Камеры DAZN засняли, как Мбаппе подшутил над Тюрамом из-за плюшевой игрушки Лабуба в его руках.
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Лабуба — герой серии книг The Monsters и популярной коллекционной линии Pop Mart.
В матче «Реал» обыграл «Ювентус» (1:0) и вышел в четвертьфинал.
Kylian Mbappé qui se moque de la peluche Labubu de Khephren Thuram 😭😭🧸— Footballogue (@Footballogue) July 2, 2025
La tête de Kolo Muani à 07' 🤣🇫🇷
(@fifaworldcup_es)pic.twitter.com/KwC6cGPpyj
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