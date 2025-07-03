ВИДЕО. Мбаппе посмеялся над футболистом Ювентуса. Что случилось

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе перед матчем клубного чемпионата мира встретился с партнерами по сборной Франции из «Ювентуса» — Кеффреном Тюрамом и Коло Муани.

Камеры DAZN засняли, как Мбаппе подшутил над Тюрамом из-за плюшевой игрушки Лабуба в его руках.

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Лабуба — герой серии книг The Monsters и популярной коллекционной линии Pop Mart.

В матче «Реал» обыграл «Ювентус» (1:0) и вышел в четвертьфинал.