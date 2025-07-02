Алекс Баэна стал пятым самым дорогим трансфером Атлетико

Громким трансфером отметился и мадридский Атлетико. За 45 млн евро у Вильярреала был куплен полузащитник Алекс Баэна.

23-летний испанец стал пятым самым дорогим трансфером в истории Атлетико.

Рейтинг самых дорогих приобретений в истории Атлетико: