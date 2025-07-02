Испания02 июля 2025, 23:39 |
187
0
Алекс Баэна стал пятым самым дорогим трансфером Атлетико
Как выглядит топ-10 самых дорогих покупок мадридцев?
02 июля 2025, 23:39 |
187
0
Громким трансфером отметился и мадридский Атлетико. За 45 млн евро у Вильярреала был куплен полузащитник Алекс Баэна.
23-летний испанец стал пятым самым дорогим трансфером в истории Атлетико.
Рейтинг самых дорогих приобретений в истории Атлетико:
- 127,7 млн евро – Жоау Феликс (2019/20, из Бенфики)
- 75,0 млн евро – Хулиан Альварес (2024/25, из Манчестер Сити)
- 72,0 млн евро – Тома Лемар (2018/19, из Монако)
- 60,0 млн евро – Диего Коста (2017/18, из Челси)
- 45,0 млн евро – Алекс Баэна (2025/26, из Вильярреала)
- 42,0 млн евро – Конор Галлахер (2024/25, из Челси)
- 40,0 млн евро – Радамель Фалькао (2011/12, из Порту)
- 35,6 млн евро – Витоло (2017/18, из Севильи)
- 35,0 млн евро – Джексон Мартинес (2015/16, из Порту)
- 35,0 млн евро – Альваро Мората (2020/21, из Челси)
- 35,0 млн евро – Матеус Кунья (2021/22, из Герты)
- 35,0 млн евро – Родриго Де Пауль (2021/22, из Удинезе)
💰 🔴 ⚪️ Tras la llegada de Álex Baena al Atlético de Madrid, estos son los refuerzos más caros del conjunto rojiblanco.— Transfermarkt.es (@TMes_news) July 2, 2025
🔥 https://t.co/SlZDuVeQFV#AtleticoMadrid #Baena #Fichajes #atleti pic.twitter.com/vw7VR0SvH9
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июля 2025, 23:18 0
Рональд Араухо хочет перейти в другую команду
Теннис | 02 июля 2025, 10:38 1
Забавный эпизод с украшением произошел в матче первого раунда
Бокс | 02.07.2025, 00:47
Бокс | 02.07.2025, 22:33
Теннис | 02.07.2025, 07:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.07.2025, 09:32
01.07.2025, 00:02
01.07.2025, 21:15 3
02.07.2025, 00:23
02.07.2025, 07:44 3
02.07.2025, 15:33 6
01.07.2025, 07:32 5
01.07.2025, 00:25 2