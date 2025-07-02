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Испания
02 июля 2025, 23:39 |
187
0

Алекс Баэна стал пятым самым дорогим трансфером Атлетико

Как выглядит топ-10 самых дорогих покупок мадридцев?

02 июля 2025, 23:39 |
187
0
Алекс Баэна стал пятым самым дорогим трансфером Атлетико
ФК Атлетико Мадрид. Алекс Баэна

Громким трансфером отметился и мадридский Атлетико. За 45 млн евро у Вильярреала был куплен полузащитник Алекс Баэна.

23-летний испанец стал пятым самым дорогим трансфером в истории Атлетико.

Рейтинг самых дорогих приобретений в истории Атлетико:

  • 127,7 млн евро – Жоау Феликс (2019/20, из Бенфики)
  • 75,0 млн евро – Хулиан Альварес (2024/25, из Манчестер Сити)
  • 72,0 млн евро – Тома Лемар (2018/19, из Монако)
  • 60,0 млн евро – Диего Коста (2017/18, из Челси)
  • 45,0 млн евро – Алекс Баэна (2025/26, из Вильярреала)
  • 42,0 млн евро – Конор Галлахер (2024/25, из Челси)
  • 40,0 млн евро – Радамель Фалькао (2011/12, из Порту)
  • 35,6 млн евро – Витоло (2017/18, из Севильи)
  • 35,0 млн евро – Джексон Мартинес (2015/16, из Порту)
  • 35,0 млн евро – Альваро Мората (2020/21, из Челси)
  • 35,0 млн евро – Матеус Кунья (2021/22, из Герты)
  • 35,0 млн евро – Родриго Де Пауль (2021/22, из Удинезе)
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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