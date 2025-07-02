ОФИЦИАЛЬНО. К радости Довбика. Рома избавилась от экс-форварда Челси
Тэмми Абрахам на правах аренды присоединился к «Бешикташу»
Турецкий «Бешикташ» официально объявил о подписании английского нападающего римской «Ромы» Тэмми Абрахама.
Отмечается, что переход 27-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.
По информации СМИ, в соглашении есть опция выкупа, которая составляет 17 миллионов евро.
Напомним, в «Роме» Тэмми Абрахам является конкурентом украинского нападающего Артема Довбика, который, как сообщалось ранее, может перейти в «Милан».
В сезоне 2024/25 Тэмми Абрахам провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Transfer görüşmesine başladığımız Tammy Abraham, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 2, 2025
🔗 https://t.co/4OnuEC6GRE pic.twitter.com/l0CkN7vg2w
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рональд Араухо хочет перейти в другую команду
Артем может стать игроком «Ювентуса»