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  4. ОФИЦИАЛЬНО. К радости Довбика. Рома избавилась от экс-форварда Челси
Италия
02 июля 2025, 23:33 |
911
0

ОФИЦИАЛЬНО. К радости Довбика. Рома избавилась от экс-форварда Челси

Тэмми Абрахам на правах аренды присоединился к «Бешикташу»

02 июля 2025, 23:33 |
911
0
ОФИЦИАЛЬНО. К радости Довбика. Рома избавилась от экс-форварда Челси
ФК Бешикташ. Тэмми Абрахам

Турецкий «Бешикташ» официально объявил о подписании английского нападающего римской «Ромы» Тэмми Абрахама.

Отмечается, что переход 27-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

По информации СМИ, в соглашении есть опция выкупа, которая составляет 17 миллионов евро.

Напомним, в «Роме» Тэмми Абрахам является конкурентом украинского нападающего Артема Довбика, который, как сообщалось ранее, может перейти в «Милан».

В сезоне 2024/25 Тэмми Абрахам провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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Тэмми Абрахам Бешикташ Рома Рим трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу аренда игрока Артем Довбик
Дмитрий Вус Источник: ФК Бешикташ
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