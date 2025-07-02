GGBET – официальный спонсор ФК Полесье Житомир

Не успел завершиться сезон УПЛ, как футбольные команды начали готовиться к новому. Один из этапов подготовки – подписание партнерств для клубов. Первыми о подписании заявили хоть и новые, но уже громкие имена в украинском спорте: букмекерский бренд GGBET и ФК «Полесье» (Житомир).

Сегодня два бренда анонсировали официальное партнерство. GGBET и «Полесье» запускают новую волну контента, интерактивов, спецпроектов и форматов, которые позволят каждому фанату быть ближе к любимой команде. От оффлайн событий до диджитала — каждый проект будет вдохновлять и мотивировать болельщиков объединяться вокруг команды волков, играющей для своих.

«Сейчас наш клуб находится в стадии трансформации: мы меняемся, растем, планируем, и именно в это время нам важно, кто рядом с нами. Партнерство с GGBET — это тот международный опыт и поддержка, в которых мы нуждаемся и готовы интегрировать в наше общее будущее и сотрудничество» — Александр Денисов, директор по маркетингу, медиа и спонсорству ФК «Полесье».

В GGBET также видят много перспектив в сотрудничестве с житомирским клубом: «Мы с вдохновением присоединяемся к партнёрству с ФК «Полесье». Это команда с характером, амбициями и преданными болельщиками. Житомирские волки — это об эмоциях, борьбе до конца. Наша задача – усилить эти ценности, создав качественные продукты для болельщиков. Уверены, что клуб достойно будет представлять Украину в еврокубках», — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET UA.

Уже в июле "Полесье" во главе с новым главным тренером клуба Русланом Ротанем и начнет свой путь в матчах 2 раунда квалификации Лиги конференций.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.