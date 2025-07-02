Известный журналист рассказал, что не так с трансфером Забарного в ПСЖ

Известный французский журналист Фабрис Хокинс (185 тысяч подписчиков в сети Twitter) прокомментировал ситуацию с трансфером украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного в «Пари Сен-Жермен»:

«В деле Ильи Забарного и «ПСЖ» ситуация существенно не изменилась в последние дни. Было два предложения от Парижа. Последнее составляет около 60 миллионов евро. Переговоры продолжаются».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что французские клубы могут помочь «ПСЖ» оформить трансфер Ильи Забарного.