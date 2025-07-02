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Франция
02 июля 2025, 23:10 |
1481
2

Известный журналист рассказал, что не так с трансфером Забарного в ПСЖ

Ситуация в переговорах не изменилась

02 июля 2025, 23:10 |
1481
2
Известный журналист рассказал, что не так с трансфером Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Фабрис Хокинс (185 тысяч подписчиков в сети Twitter) прокомментировал ситуацию с трансфером украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного в «Пари Сен-Жермен»:

«В деле Ильи Забарного и «ПСЖ» ситуация существенно не изменилась в последние дни. Было два предложения от Парижа. Последнее составляет около 60 миллионов евро. Переговоры продолжаются».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что французские клубы могут помочь «ПСЖ» оформить трансфер Ильи Забарного.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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pavel8873
А що ж ,,не так з трансфером 
 "?
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+3
Burevestnik
ПеСеЖе - не дуже потрібен, бо дорого купити..
Борнмут - потрібен, але можуть дорого продати.
Ответить
-1
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