Известный журналист рассказал, что не так с трансфером Забарного в ПСЖ
Ситуация в переговорах не изменилась
Известный французский журналист Фабрис Хокинс (185 тысяч подписчиков в сети Twitter) прокомментировал ситуацию с трансфером украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного в «Пари Сен-Жермен»:
«В деле Ильи Забарного и «ПСЖ» ситуация существенно не изменилась в последние дни. Было два предложения от Парижа. Последнее составляет около 60 миллионов евро. Переговоры продолжаются».
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что французские клубы могут помочь «ПСЖ» оформить трансфер Ильи Забарного.
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