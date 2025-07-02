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  4. Польская рокировка. Украинский защитник перешел из Пущи в Заглембе
Польша
02 июля 2025, 21:40 |
723
0

Польская рокировка. Украинский защитник перешел из Пущи в Заглембе

Роман Якуба сменил клубную прописку, оставшись в Экстраклассе

02 июля 2025, 21:40 |
723
0
Польская рокировка. Украинский защитник перешел из Пущи в Заглембе
zaglebie.com

24-летний украинский центрбек Роман Якуба сменил клуб в польском чемпионате, перебравшись из «Пущи» Неполомице в «Заглембе».

Сообщается, что с клубом из Любина Якуба оформил контракт со сроком действия до 30 июня 2027 года.

По неофициальной информации трансфер украинского футболиста обошелся «Заглембе» в 650 тысяч евро.

Якуба выступал за «Пущу» с января 2023 года. Сперва центрбек помог этой команде повыситься в Экстраклассу, после чего отыграл там два сезона, но теперь, когда коллектив из Неполомице вылетел, Роман пожелал остаться на элитарном уровне и выбрал трансфер в «Заглембе».

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Роман Якуба Пуща Неполомице Заглембе Любин трансферы чемпионат Польши по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Заглембе
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