Польская рокировка. Украинский защитник перешел из Пущи в Заглембе
Роман Якуба сменил клубную прописку, оставшись в Экстраклассе
24-летний украинский центрбек Роман Якуба сменил клуб в польском чемпионате, перебравшись из «Пущи» Неполомице в «Заглембе».
Сообщается, что с клубом из Любина Якуба оформил контракт со сроком действия до 30 июня 2027 года.
По неофициальной информации трансфер украинского футболиста обошелся «Заглембе» в 650 тысяч евро.
Якуба выступал за «Пущу» с января 2023 года. Сперва центрбек помог этой команде повыситься в Экстраклассу, после чего отыграл там два сезона, но теперь, когда коллектив из Неполомице вылетел, Роман пожелал остаться на элитарном уровне и выбрал трансфер в «Заглембе».
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