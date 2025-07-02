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Украина. Вторая лига
02 июля 2025, 21:38 | Обновлено 02 июля 2025, 21:52
1641
0

ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный тренер возглавил клуб Второй лиги Украины

Йован Маркоски стал главным тренером команды Горняк-Спорт

02 июля 2025, 21:38 | Обновлено 02 июля 2025, 21:52
1641
0
ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный тренер возглавил клуб Второй лиги Украины
ФК Горняк-Спорт. Йован Маркоски

45-летний сербский специалист Йован Маркоски официально стал главным тренером команды Второй лиги Украины Горняк-Спорт.

Впервые в истории Горняк-Спорт возглавил иностранный тренер. Маркоски, которые в своем время выступал за полтавскую Ворсклу, будет готовить команду из Горишних Плавней к сезону 2025/2026. Под руководством Йована команда начала подготовку в начале текущей недели.

Йован Маркоски родился 23 июня 1980 года в Белграде. В течение девяти лет (с 2006-го по 2015-й) игралза полтавскую Ворсклу на позиции полузащитника. Провел за ворсклян 226 матчей и забил 19 мячей. Вместе с Ворсклой выигрывал Кубок Украины в 2009 году.

До перехода в Горняк-Спорт Йован Маркоски работал главным тренером команды Раднички (Обреновац), которая выступала в третьей лиге чемпионата Сербии.

Как стало известно Sport.ua, Маркоски подписал контракт с командой на год. Изначально планировалось, что Маркоски окажется в штабе Желько Любеновича в Ворскле, но по итогу Йован оказался в ФК Горняк-Спорт.

Помогать Маркоски будет еще один известный в прошлом игрок Ворсклы – Павел Ребенок. Вакантной остается должность тренера вратарей, поскольку Дмитрий Стойко стал одним из ассистентов Любеновича.

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Иностранный тренер возглавил клуб Второй лиги. Он известен по Ворскле
Горняк-Спорт Йован Маркоски Вторая лига Украины Украинская Премьер-лига Павел Ребенок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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