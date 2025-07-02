КЛОЗЕ - о покере Степанова: «Не зря сколько работали над этим переходом»

Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе прокомментировал игру украинского нападающего своей команды Артема Степанова в товарищеском матче с «Херсбруком» (13:0), в котором тот отличился покер.

«Мы не зря так много работали над переходом Степанова, потому что считаем, что он имеет большой потенциал. Он заслужил играть за такой большой клуб, как «Байер», – цитирует Клозе Bild.

Матч с «Херсбруком» стал для Степанова первым в составе «Нюрнберга», за который он выступает на правах аренды. Украинец имеет действующий контракт с леверкузенским «Баером».

Ранее сам Степанов прокомментировал свой покер в ворота «Херсбрука».