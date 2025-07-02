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  4. КЛОЗЕ - о покере Степанова: «Не зря сколько работали над этим переходом»
Германия
02 июля 2025, 22:44 |
487
1

КЛОЗЕ - о покере Степанова: «Не зря сколько работали над этим переходом»

Главный тренер Нюрнберга доволен дебютом украинца

02 июля 2025, 22:44 |
487
1
КЛОЗЕ - о покере Степанова: «Не зря сколько работали над этим переходом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирослав Клозе

Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе прокомментировал игру украинского нападающего своей команды Артема Степанова в товарищеском матче с «Херсбруком» (13:0), в котором тот отличился покер.

«Мы не зря так много работали над переходом Степанова, потому что считаем, что он имеет большой потенциал. Он заслужил играть за такой большой клуб, как «Байер», – цитирует Клозе Bild.

Матч с «Херсбруком» стал для Степанова первым в составе «Нюрнберга», за который он выступает на правах аренды. Украинец имеет действующий контракт с леверкузенским «Баером».

Ранее сам Степанов прокомментировал свой покер в ворота «Херсбрука».

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Нюрнберг Артем Степанов Мирослав Клозе Вторая Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Mark4854590
Почекаємо офіційних матчів і скільки часу на полі Степанову даватимуть в них
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