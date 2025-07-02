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02 июля 2025, 20:29 |
39
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

02 июля 2025, 20:29 |
39
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Швейцария (Ж) – Норвегия (Ж)

Ggbet 3.67 – 3.38 – 2.14

02:00 США – Гватемала

Ggbet 1.28 – 5.83 – 10.70

05:00 Мексика – Гондурас

Ggbet 1.34 – 5.04 – 9.75

ТЕННИС

22:00 Элина Свитолина – Александра Саснович

Ggbet 1.19 – 5.66

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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