СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Швейцария (Ж) – Норвегия (Ж)
02:00 США – Гватемала
05:00 Мексика – Гондурас
ТЕННИС
22:00 Элина Свитолина – Александра Саснович
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