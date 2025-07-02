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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 19:43 | Обновлено 02 июля 2025, 19:57
496
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с забивным защитником

Полегенько подписал новый контракт

02 июля 2025, 19:43 | Обновлено 02 июля 2025, 19:57
496
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с забивным защитником
ФК Карпаты

Клуб УПЛ Карпаты объявил о новом контракте правого защитника Павла Полегенько. Игрок получил договор на один сезон с опцией продления еще на год.

30-летний игрок в прошлом сезоне забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу, а всего Полегенько с 2023 года провел за Карпаты 50 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее наставник львовской команды Владислав Лупашко заявил, что до старта сезона надеется подписать до четырех новичков, однако пока что трансферов не было.

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Карпаты Львов Павел Полегенько Украинская Премьер-лига продление контракта трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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