Патрик ВАН ЛЕУВЕН? «Согласен – я жесткий и требовательный тренер»
Игрокам Кривбасса стоит приготовиться
Новый тренер Кривбасса Патрик ван Леувен прокомментировал слухи о том, что он является жестким наставником, который в первую очередь требует от команды дисциплину.
– В футбольных кругах о Вас говорят, что вы достаточно жесткий и требовательный тренер. Соглашаетесь с этим?
– Да, и это то, что я ежедневно требую от себя. Быть готовым и заряженным на 100%. И это я требую от игроков. Для меня каждая тренировка не должна отличаться от игры. Такая же энергия, такая же интенсивность. Это мой подход.
Если все хорошо организовано, игроки могут показать свой максимум.
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