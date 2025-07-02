Патрик ВАН ЛЕУВЕН? «Согласен – я жесткий и требовательный тренер»

Новый тренер Кривбасса Патрик ван Леувен прокомментировал слухи о том, что он является жестким наставником, который в первую очередь требует от команды дисциплину.

– В футбольных кругах о Вас говорят, что вы достаточно жесткий и требовательный тренер. Соглашаетесь с этим?

– Да, и это то, что я ежедневно требую от себя. Быть готовым и заряженным на 100%. И это я требую от игроков. Для меня каждая тренировка не должна отличаться от игры. Такая же энергия, такая же интенсивность. Это мой подход.

Если все хорошо организовано, игроки могут показать свой максимум.