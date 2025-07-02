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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 18:44 | Обновлено 02 июля 2025, 18:45
309
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН? «Согласен – я жесткий и требовательный тренер»

Игрокам Кривбасса стоит приготовиться

02 июля 2025, 18:44 | Обновлено 02 июля 2025, 18:45
309
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН? «Согласен – я жесткий и требовательный тренер»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Новый тренер Кривбасса Патрик ван Леувен прокомментировал слухи о том, что он является жестким наставником, который в первую очередь требует от команды дисциплину.

– В футбольных кругах о Вас говорят, что вы достаточно жесткий и требовательный тренер. Соглашаетесь с этим?

– Да, и это то, что я ежедневно требую от себя. Быть готовым и заряженным на 100%. И это я требую от игроков. Для меня каждая тренировка не должна отличаться от игры. Такая же энергия, такая же интенсивность. Это мой подход.

Если все хорошо организовано, игроки могут показать свой максимум.

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Кривбасс Кривой Рог Патрик ван Леувен Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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