Матч первого тура КЧМ продолжает быть самым посещаемым на турнире

Завершились матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Три поединка этой стадии вошли в топ-10 по количеству зрителей на трибунах.

Лидером продолжает оставаться матч первого тура между ПСЖ и Атлетико, который собрал 80 619 зрителей.

Рейтинг матчей КЧМ-2025 по количеству зрителей на трибунах:

80 619 – ПСЖ – Атлетико 4:0

70 248 – Реал – Пачука 3:1

65 574 – ПСЖ – Интер Майами 4:0

64 811 – Зальцбург – Реал 0:3

63 587 – Бавария – Бока Хуниорс 2:1

62 415 – Реал – Аль-Хильяль 1:1

62 149 – Реал – Ювентус 1:0

60 927 – Аль-Ахли – Интер Майами 0:0

60 914 – Интер Майами – Палмейрас 2:2

60 914 – Фламенго – Бавария 2:4