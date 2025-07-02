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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 18:10 | Обновлено 02 июля 2025, 18:18
96
0

Матч первого тура КЧМ продолжает быть самым посещаемым на турнире

Три поединка 1/8 финала вошли в топ-10 на чемпионате этого года

02 июля 2025, 18:10 | Обновлено 02 июля 2025, 18:18
96
0
Матч первого тура КЧМ продолжает быть самым посещаемым на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Три поединка этой стадии вошли в топ-10 по количеству зрителей на трибунах.

Лидером продолжает оставаться матч первого тура между ПСЖ и Атлетико, который собрал 80 619 зрителей.

Рейтинг матчей КЧМ-2025 по количеству зрителей на трибунах:

  • 80 619 – ПСЖ – Атлетико 4:0
  • 70 248 – Реал – Пачука 3:1
  • 65 574 – ПСЖ – Интер Майами 4:0
  • 64 811 – Зальцбург – Реал 0:3
  • 63 587 – Бавария – Бока Хуниорс 2:1
  • 62 415 – Реал – Аль-Хильяль 1:1
  • 62 149 – Реал – Ювентус 1:0
  • 60 927 – Аль-Ахли – Интер Майами 0:0
  • 60 914 – Интер Майами – Палмейрас 2:2
  • 60 914 – Фламенго – Бавария 2:4
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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