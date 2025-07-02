Матч первого тура КЧМ продолжает быть самым посещаемым на турнире
Три поединка 1/8 финала вошли в топ-10 на чемпионате этого года
Завершились матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Три поединка этой стадии вошли в топ-10 по количеству зрителей на трибунах.
Лидером продолжает оставаться матч первого тура между ПСЖ и Атлетико, который собрал 80 619 зрителей.
Рейтинг матчей КЧМ-2025 по количеству зрителей на трибунах:
- 80 619 – ПСЖ – Атлетико 4:0
- 70 248 – Реал – Пачука 3:1
- 65 574 – ПСЖ – Интер Майами 4:0
- 64 811 – Зальцбург – Реал 0:3
- 63 587 – Бавария – Бока Хуниорс 2:1
- 62 415 – Реал – Аль-Хильяль 1:1
- 62 149 – Реал – Ювентус 1:0
- 60 927 – Аль-Ахли – Интер Майами 0:0
- 60 914 – Интер Майами – Палмейрас 2:2
- 60 914 – Фламенго – Бавария 2:4
Maiores públicos no Mundial de Clubes da Fifa 2025:— Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) July 2, 2025
80.619 - PSG 4 x 0 Atlético de Madri
70.248 - Real Madrid 3 x 1 Pachuca
65.574 - PSG 4 x 0 Inter Miami
64.811 - RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid
63.587 - Bayern Munique 2 x 1 Boca Juniors
62.415 - Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal
62.149… pic.twitter.com/eD9x9c8GR8
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