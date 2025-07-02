Ястремская / Схофс – Доулхайд / Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде украинка вместе с Бибианой Схофс (Нидерланды) поборется против американского тандема Кэролайн Доулхайд / София Кенин. Поединок состоится четвертым запуском на корте №16 после игры Крюгер – Павлюченкова. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Эллы Макдональд и Минге Сюй, либо против Линды Носковой и Ребекки Шрамковой.

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