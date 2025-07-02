Н. Киченок / Стародубцева – Александрова / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE

2 июля украинские теннисистки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева начнут выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде украинки сыграют против 14-го сеяного тандема Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай). Поединок состоится третьим запуском на корте №8 после игры Гоффен / Мюллер – Баррьентос / Боллипалли. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Надежда и Юлия впервые сыграют в одном тандеме.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Айлы Томлянович и Виктории Томовой, либо против Эри Ходзуми и Алдилы Сутджиади.

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