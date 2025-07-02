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  4. Н. Киченок / Стародубцева – Александрова / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
Уимблдон
02 июля 2025, 17:41 |
439
0

Н. Киченок / Стародубцева – Александрова / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда Уимблдона 2 июля в 18:30

02 июля 2025, 17:41 |
439
0
Н. Киченок / Стародубцева – Александрова / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Надежда Киченок

2 июля украинские теннисистки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева начнут выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде украинки сыграют против 14-го сеяного тандема Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай). Поединок состоится третьим запуском на корте №8 после игры Гоффен / Мюллер – Баррьентос / Боллипалли. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Надежда и Юлия впервые сыграют в одном тандеме.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Айлы Томлянович и Виктории Томовой, либо против Эри Ходзуми и Алдилы Сутджиади.

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Надежда Киченок Юлия Стародубцева смотреть онлайн Екатерина Александрова Чжан Шуай Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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