Н. Киченок / Стародубцева – Александрова / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда Уимблдона 2 июля в 18:30
2 июля украинские теннисистки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева начнут выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.
В первом раунде украинки сыграют против 14-го сеяного тандема Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай). Поединок состоится третьим запуском на корте №8 после игры Гоффен / Мюллер – Баррьентос / Боллипалли. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
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Надежда и Юлия впервые сыграют в одном тандеме.
Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Айлы Томлянович и Виктории Томовой, либо против Эри Ходзуми и Алдилы Сутджиади.
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