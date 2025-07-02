Куртуа о новичке Реала: «Он на другом уровне, я такого не видел»
Вратарь восхищен тем, как Трент исполняет стандарты
Основной вратарь Реала Тибо Куртуа впечатлен тем, как новичок команды Трент Александер-Арнольд выполняет стандарты и делает передачи.
В матче Клубного чемпионата мира против Ювентуса английский защитник оформил свой первый ассист в составе мадридской команды.
«То, что он показывает на тренировках по штрафным и угловым – это нечто другого уровня. Мне кажется, я еще не видел такой техники исполнения».
«Вратарям с этим сложно справляться, это невероятный уровень и кошмар для киперов», – считает Куртуа.
Александер-Арнольд с 64 результативными передачами является лучшим ассистентом-защитником в истории АПЛ.
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