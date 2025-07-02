Барселона не может оформить трансфер вингера. Ла Лига запретила

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что Барселона не сможет зарегистрировать трансфер вингера Атлетика Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса даже в том случае, если активирует клаусулу.

«Могу сказать, на сегодняшний день Барселона не смогла бы заявить Уильямса. Требования Атлетика контролировать это? Не думаю, что они на это влияют», – сказал Тебас.

Клуб из Бильбао не хочет отпускать ведущего игрока и требует от Ла Лиги проверку финансов Барселоны, которая из-за проблем с деньгами регулярно сталкивается с проблемой при регистрации футболистов.

Ранее сообщалось, что Уильямс хочет в каталонскую команду, но требует гарантий регистрации, чего клуб предоставить не может.