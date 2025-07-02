Барселона не может оформить трансфер вингера. Ла Лига запретила
Тебас признал, что трансфер Уильямса на этот момент не состоится
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что Барселона не сможет зарегистрировать трансфер вингера Атлетика Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса даже в том случае, если активирует клаусулу.
«Могу сказать, на сегодняшний день Барселона не смогла бы заявить Уильямса. Требования Атлетика контролировать это? Не думаю, что они на это влияют», – сказал Тебас.
Клуб из Бильбао не хочет отпускать ведущего игрока и требует от Ла Лиги проверку финансов Барселоны, которая из-за проблем с деньгами регулярно сталкивается с проблемой при регистрации футболистов.
Ранее сообщалось, что Уильямс хочет в каталонскую команду, но требует гарантий регистрации, чего клуб предоставить не может.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чока может покинуть «Коринтианс»
Вингер каталонцев поделился своими планами на будущее