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Испания
02 июля 2025, 17:52 | Обновлено 02 июля 2025, 17:59
709
1

Барселона не может оформить трансфер вингера. Ла Лига запретила

Тебас признал, что трансфер Уильямса на этот момент не состоится

02 июля 2025, 17:52 | Обновлено 02 июля 2025, 17:59
709
1
Барселона не может оформить трансфер вингера. Ла Лига запретила
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что Барселона не сможет зарегистрировать трансфер вингера Атлетика Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса даже в том случае, если активирует клаусулу.

«Могу сказать, на сегодняшний день Барселона не смогла бы заявить Уильямса. Требования Атлетика контролировать это? Не думаю, что они на это влияют», – сказал Тебас.

Клуб из Бильбао не хочет отпускать ведущего игрока и требует от Ла Лиги проверку финансов Барселоны, которая из-за проблем с деньгами регулярно сталкивается с проблемой при регистрации футболистов.

Ранее сообщалось, что Уильямс хочет в каталонскую команду, но требует гарантий регистрации, чего клуб предоставить не может.

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Хавьер Тебас Барселона трансферы Атлетик Бильбао трансферы Ла Лиги Нико Уильямс
Иван Зинченко Источник: AS
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ivankondrat96
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