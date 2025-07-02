West Ham получил нового титульного спонсора. Многообещающее сотрудничество

Ирландский букмекер BoyleSports объявил о масштабном перезапуске в Великобритании с инвестициями свыше £100 млн в течение трех лет. Центральной частью стратегии стало титульное спонсорство клуба Премьер-лиги West Ham United, заменив Betway.

Компания планирует открыть более 200 новых пунктов ставок по стране, создать около 1000 рабочих мест и провести технологическую модернизацию цифровых платформ.

Генеральный директор Влад Калтениекс подчеркнул, что перезапуск основан на отзывах клиентов и отражает стремление перенести ирландский опыт на британский рынок.

CCO Трой Кокс назвал партнерство с West Ham «естественным шагом» для двух амбициозных брендов с сильной локальной идентичностью.

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