West Ham получил нового титульного спонсора. Многообещающее сотрудничество
BoyleSports начинает масштабную экспансию на британском рынке
Ирландский букмекер BoyleSports объявил о масштабном перезапуске в Великобритании с инвестициями свыше £100 млн в течение трех лет. Центральной частью стратегии стало титульное спонсорство клуба Премьер-лиги West Ham United, заменив Betway.
Компания планирует открыть более 200 новых пунктов ставок по стране, создать около 1000 рабочих мест и провести технологическую модернизацию цифровых платформ.
Генеральный директор Влад Калтениекс подчеркнул, что перезапуск основан на отзывах клиентов и отражает стремление перенести ирландский опыт на британский рынок.
CCO Трой Кокс назвал партнерство с West Ham «естественным шагом» для двух амбициозных брендов с сильной локальной идентичностью.
Доход от азартных игр в Макао вырос на 19% в июне
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главной фавориткой на трофей является Арина Соболенко, в топ-3 входят Гауфф и Рыбакина
Хьюи Фьюри считает, что Александр завершит карьеру