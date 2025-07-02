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Азартные игры
02 июля 2025, 17:18 |
79
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West Ham получил нового титульного спонсора. Многообещающее сотрудничество

BoyleSports начинает масштабную экспансию на британском рынке

02 июля 2025, 17:18 |
79
0
West Ham получил нового титульного спонсора. Многообещающее сотрудничество
West Ham United

Ирландский букмекер BoyleSports объявил о масштабном перезапуске в Великобритании с инвестициями свыше £100 млн в течение трех лет. Центральной частью стратегии стало титульное спонсорство клуба Премьер-лиги West Ham United, заменив Betway.

Компания планирует открыть более 200 новых пунктов ставок по стране, создать около 1000 рабочих мест и провести технологическую модернизацию цифровых платформ.

Генеральный директор Влад Калтениекс подчеркнул, что перезапуск основан на отзывах клиентов и отражает стремление перенести ирландский опыт на британский рынок.

CCO Трой Кокс назвал партнерство с West Ham «естественным шагом» для двух амбициозных брендов с сильной локальной идентичностью.

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Александр Гринник Источник: iGB
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