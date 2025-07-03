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Клубный чемпионат мира
03 июля 2025, 05:52 | Обновлено 03 июля 2025, 06:13
595
0

Хаби АЛОНСО – звезде Реала: «Ты не должен так поступать, ты обречен»

Испанец дал совет Тренту Александеру-Арнольду

03 июля 2025, 05:52 | Обновлено 03 июля 2025, 06:13
595
0
Хаби АЛОНСО – звезде Реала: «Ты не должен так поступать, ты обречен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

1 июля состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Мадридцы победили со счетом 1:0.

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После завершения матча главный тренер «бланкос» Хаби Алонсо указал на недостаток в игре звезды клуба защитника Трента Александера-Арнольда.

«Ты не должен останавливаться на полпути, а обязан доигрывать момент до конца. Если ты выходишь против соперника, то не нужно оставаться в сомнениях, потому что в таких случаях ты обречен на провал», – сказал Алонсо.

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Трент Александер-Арнольд Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Ювентус Гонсало Гарсия
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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