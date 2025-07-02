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  4. Один из капитанов Барселоны решил покинуть клуб. Это не тер Штеген
Испания
02 июля 2025, 23:18 |
664
0

Один из капитанов Барселоны решил покинуть клуб. Это не тер Штеген

Рональд Араухо хочет перейти в другую команду

02 июля 2025, 23:18 |
664
0
Один из капитанов Барселоны решил покинуть клуб. Это не тер Штеген
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо решил покинуть клуб, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» не против отпустить 26-летнего футболиста, ведь надеется заработать на нем необходимые для входящих трансферов средства.

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 25 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость одного из капитанов «Барселоны» в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» запретили подписывать Нико Уильямса.

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Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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