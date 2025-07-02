Один из капитанов Барселоны решил покинуть клуб. Это не тер Штеген

Уругвайский центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо решил покинуть клуб, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» не против отпустить 26-летнего футболиста, ведь надеется заработать на нем необходимые для входящих трансферов средства.

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 25 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость одного из капитанов «Барселоны» в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» запретили подписывать Нико Уильямса.