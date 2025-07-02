ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
Матрасники подписали Алекса Баэну из «Вильярреала»
Мадридский «Атлетико» официально объявил о подписании испанского вингера «Вильярреала» Алекса Баэны.
Отмечается, что 23-летний футболист подписал с «матрасниками» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 45 миллионов евро + 5 миллионов евро бонусами, что является пятым самым дорогим подписанием в истории мадридского «Атлетико».
В сезоне 2024/25 Алекс Баэна провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
Ранее «Атлетико» официально покинул Аксель Витсель.
¡Bienvenido, Álex Baena! 🤩— Atlético de Madrid (@Atleti) July 2, 2025
Acuerdo con el @VillarrealCF para el traspaso del internacional español, que firma por cinco temporadas con nuestro club. pic.twitter.com/2ecxeQZcf3
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