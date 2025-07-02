ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории

Мадридский «Атлетико» официально объявил о подписании испанского вингера «Вильярреала» Алекса Баэны.

Отмечается, что 23-летний футболист подписал с «матрасниками» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 45 миллионов евро + 5 миллионов евро бонусами, что является пятым самым дорогим подписанием в истории мадридского «Атлетико».

В сезоне 2024/25 Алекс Баэна провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Ранее «Атлетико» официально покинул Аксель Витсель.