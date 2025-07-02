Забарный все ближе? Сафонова хочет подписать клуб из Европы, есть проблема
Российский кипер может обойтись «Галатасараю» в слишком большую сумму
Турецкий «Галатасарай» интересуется российским вратарем французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым, сообщает журналист Abdurrahman.
По информации источника, клуб активно работает над трансфером вратаря сборной страны-террориста, несмотря на то, что «ПСЖ» просит за него довольно большую сумму денег.
Напомним, «ПСЖ» решил продать Матвея Сафонова из-за потенциального подписания украинского защитника Ильи Забарного, чтобы избежать конфликтов внутри команды.
В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.
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