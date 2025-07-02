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  4. Забарный все ближе? Сафонова хочет подписать клуб из Европы, есть проблема
Франция
02 июля 2025, 18:29 |
1614
0

Забарный все ближе? Сафонова хочет подписать клуб из Европы, есть проблема

Российский кипер может обойтись «Галатасараю» в слишком большую сумму

02 июля 2025, 18:29 |
1614
0
Забарный все ближе? Сафонова хочет подписать клуб из Европы, есть проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Турецкий «Галатасарай» интересуется российским вратарем французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым, сообщает журналист Abdurrahman.

По информации источника, клуб активно работает над трансфером вратаря сборной страны-террориста, несмотря на то, что «ПСЖ» просит за него довольно большую сумму денег.

Напомним, «ПСЖ» решил продать Матвея Сафонова из-за потенциального подписания украинского защитника Ильи Забарного, чтобы избежать конфликтов внутри команды.

В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.

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Галатасарай трансферы чемпионат Турции по футболу ПСЖ трансферы Лиги 1 Матвей Сафонов Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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