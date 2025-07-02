Огромные деньги. Амбициозный клуб Первой лиги начал реконструкцию стадиона

Представитель Первой лиги – черновицкая «Буковина» – начала реконструкцию собственного стадиона накануне старта нового сезона во втором по силе дивизионе.

Директор клуба Игорь Наболотный рассказал, что ремонт создает определенные неудобства для тренировок футболистов, однако команда понимает, что это нужные работы, поэтому игроки относятся к этому спокойно.

Функционер сообщил, что на данный момент трудно определить, на каком этапе находится ремонт – для его завершения нужно выполнить еще немало работ.

«Ремонт продолжается с того момента, как только мы взяли в аренду стадион. Здесь важен финансовый вопрос. Счет работам уже пошел на десятки миллионов гривен. Не могу сказать, что после этого ремонта мы получим стадион самой высокой категории, но стараемся улучшать его инфраструктуру», – признался Игорь Наболотный.

По итогам прошлого сезона черновицкий клуб занял седьмое место в Чемпионской группе Первой лиги. После завершения чемпионата новым главным тренером «Буковины» стал экс-наставник «Оболони» Сергей Шищенко.

ФОТО. Реконструкция стадиона черновицкой «Буковины»