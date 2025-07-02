Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо набросился на Трента в перерыве игры КЧМ. Раскритиковал его игру
Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 19:44 |
259
0

Алонсо набросился на Трента в перерыве игры КЧМ. Раскритиковал его игру

Главный тренер Реала недоволен действиями англичанина

02 июля 2025, 19:44 |
259
0
Алонсо набросился на Трента в перерыве игры КЧМ. Раскритиковал его игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

1 июля прошел матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Мадридцы победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В перерыве матча главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо с критикой обратился к английскому правому защитнику Тренту Александер-Арнольду:

«Ты не можешь оставаться на полпути между тем, чтобы идти в атаку, и тем, чтобы не идти. Если ты идешь вперед, ты выкладываешься там на полную, но делай это без сомнений, потому что иначе ты проиграешь».

По теме:
Матч первого тура КЧМ продолжает быть самым посещаемым на турнире
Стало известно, сколько Манчестер Сити заработал на Клубном ЧМ
Ди Мария возглавляет список лучших бомбардиров клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо Трент Александер-Арнольд Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Ювентус
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суммарные летние расходы клубов АПЛ составляют уже больше миллиарда евро
Футбол | 02 июля 2025, 18:52 0
Суммарные летние расходы клубов АПЛ составляют уже больше миллиарда евро
Суммарные летние расходы клубов АПЛ составляют уже больше миллиарда евро

Жоао Педро стал новым игроком Челси

Крупное поражение. Металлист 1925 уступил Панатинаикосу
Футбол | 02 июля 2025, 14:14 15
Крупное поражение. Металлист 1925 уступил Панатинаикосу
Крупное поражение. Металлист 1925 уступил Панатинаикосу

Команда Младена Бартуловича сыграла второй контрольный матч на сборах

Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Теннис | 01.07.2025, 23:32
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Футбол | 02.07.2025, 08:26
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Футбол | 02.07.2025, 00:23
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
02.07.2025, 07:44 3
Бокс
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
30.06.2025, 17:10 7
Футбол
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
01.07.2025, 20:13 3
Футбол
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
01.07.2025, 00:02
Футбол
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
01.07.2025, 15:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем