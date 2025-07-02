Алонсо набросился на Трента в перерыве игры КЧМ. Раскритиковал его игру

1 июля прошел матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Мадридцы победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В перерыве матча главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо с критикой обратился к английскому правому защитнику Тренту Александер-Арнольду:

«Ты не можешь оставаться на полпути между тем, чтобы идти в атаку, и тем, чтобы не идти. Если ты идешь вперед, ты выкладываешься там на полную, но делай это без сомнений, потому что иначе ты проиграешь».