Алонсо набросился на Трента в перерыве игры КЧМ. Раскритиковал его игру
Главный тренер Реала недоволен действиями англичанина
1 июля прошел матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).
Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Мадридцы победили со счетом 1:0.
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В перерыве матча главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо с критикой обратился к английскому правому защитнику Тренту Александер-Арнольду:
«Ты не можешь оставаться на полпути между тем, чтобы идти в атаку, и тем, чтобы не идти. Если ты идешь вперед, ты выкладываешься там на полную, но делай это без сомнений, потому что иначе ты проиграешь».
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