Алонсо поставил крест на сенсации Реала. Будет играть только по праздникам

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо определил испанского центрального защитника Рауля Асенсио шестым в иерархии центрбеков королевского клуба, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, новый тренер «сливочных» считает, что Дин Хёйсен, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени и даже Дани Карвахаль являются лучшими вариантами для игры в центре защиты.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 44 матча за первую команду мадридского «Реала», отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо высказался о Рауле Асенсио.