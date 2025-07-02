Алонсо поставил крест на сенсации Реала. Будет играть только по праздникам
Рауль Асенсио стал шестым в иерархии центральных защитников королевского клуба
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо определил испанского центрального защитника Рауля Асенсио шестым в иерархии центрбеков королевского клуба, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, новый тренер «сливочных» считает, что Дин Хёйсен, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени и даже Дани Карвахаль являются лучшими вариантами для игры в центре защиты.
В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 44 матча за первую команду мадридского «Реала», отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее Хаби Алонсо высказался о Рауле Асенсио.
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