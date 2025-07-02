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  4. Алонсо поставил крест на сенсации Реала. Будет играть только по праздникам
Испания
02 июля 2025, 23:49 | Обновлено 02 июля 2025, 23:50
747
0

Алонсо поставил крест на сенсации Реала. Будет играть только по праздникам

Рауль Асенсио стал шестым в иерархии центральных защитников королевского клуба

02 июля 2025, 23:49 | Обновлено 02 июля 2025, 23:50
747
0
Алонсо поставил крест на сенсации Реала. Будет играть только по праздникам
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо определил испанского центрального защитника Рауля Асенсио шестым в иерархии центрбеков королевского клуба, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, новый тренер «сливочных» считает, что Дин Хёйсен, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени и даже Дани Карвахаль являются лучшими вариантами для игры в центре защиты.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 44 матча за первую команду мадридского «Реала», отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо высказался о Рауле Асенсио.

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Рауль Асенсио Хаби Алонсо Дин Хейсен Антонио Рюдигер Орельен Тчуамени Эдер Милитао Дани Карвахаль чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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