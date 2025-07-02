Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сегодня не 8 марта, но для девушек сделаю подарок»
Бывший нападающий сборной Украины пригласит девушку в команду ветеранов Динамо
Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко заявил, что в его ветеранской команде киевского «Динамо» будет играть футболистка женской сборной Украины:
«Сегодня не 8 марта, но для девушек сделаю подарок. В моей команде ветеранов «Динамо» будет играть девушка из женской сборной Украины. У каждой представительницы прекрасного пола будет возможность сыграть за нашу команду. Думаю, главный тренер женской сборной Пятенко будет доволен.
Почему? Потому что девушки играют сильнее мужчин. Девушка будет переодеваться одна в раздевалке, а звезды будут – в автобусе. Слава Богу, сейчас не зима».
Ранее Виктор Леоненко объяснил, почему перестал играть за первую команду киевского «Динамо».
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