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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сегодня не 8 марта, но для девушек сделаю подарок»
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 17:57 | Обновлено 02 июля 2025, 18:00
563
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сегодня не 8 марта, но для девушек сделаю подарок»

Бывший нападающий сборной Украины пригласит девушку в команду ветеранов Динамо

02 июля 2025, 17:57 | Обновлено 02 июля 2025, 18:00
563
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сегодня не 8 марта, но для девушек сделаю подарок»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко заявил, что в его ветеранской команде киевского «Динамо» будет играть футболистка женской сборной Украины:

«Сегодня не 8 марта, но для девушек сделаю подарок. В моей команде ветеранов «Динамо» будет играть девушка из женской сборной Украины. У каждой представительницы прекрасного пола будет возможность сыграть за нашу команду. Думаю, главный тренер женской сборной Пятенко будет доволен.

Почему? Потому что девушки играют сильнее мужчин. Девушка будет переодеваться одна в раздевалке, а звезды будут – в автобусе. Слава Богу, сейчас не зима».

Ранее Виктор Леоненко объяснил, почему перестал играть за первую команду киевского «Динамо».

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Виктор Леоненко Динамо Киев ветераны Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу женская сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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