Динамо интересуется недешевым защитником. Ему 21 год

Киевское «Динамо» интересуется бразильским центральным защитником «Коринтианса» Чокой, сообщает журналист Фелипе Силва.

По информации источника, в ближайшее время столичный клуб попытается подписать 21-летнего футболиста. Интересно, что в начале 2025 года Чока уже отклонил предложение «Динамо».

В 2025 году Чока провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» интересуется вингером Бенджамином Паувельсом.