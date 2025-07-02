Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо интересуется недешевым защитником. Ему 21 год
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 15:53 |
2227
8

Динамо интересуется недешевым защитником. Ему 21 год

Чока может покинуть «Коринтианс»

02 июля 2025, 15:53 |
2227
8
Динамо интересуется недешевым защитником. Ему 21 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Чока

Киевское «Динамо» интересуется бразильским центральным защитником «Коринтианса» Чокой, сообщает журналист Фелипе Силва.

По информации источника, в ближайшее время столичный клуб попытается подписать 21-летнего футболиста. Интересно, что в начале 2025 года Чока уже отклонил предложение «Динамо».

В 2025 году Чока провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» интересуется вингером Бенджамином Паувельсом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал форварда за 55 миллионов фунтов
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Динамо Киев Коринтианс трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только Челси. Шахтер может судиться с Мудриком из-за допинга
Футбол | 02 июля 2025, 10:02 23
Не только Челси. Шахтер может судиться с Мудриком из-за допинга
Не только Челси. Шахтер может судиться с Мудриком из-за допинга

Спортивный юрист Юрий Юрченко рассказал о возможных вариантах развития ситуации

ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
Бокс | 02 июля 2025, 07:44 2
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»

Хьюи Фьюри считает, что Александр завершит карьеру

Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Теннис | 01.07.2025, 23:04
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Стало известно, сколько Манчестер Сити заработал на Клубном ЧМ
Футбол | 02.07.2025, 16:31
Стало известно, сколько Манчестер Сити заработал на Клубном ЧМ
Стало известно, сколько Манчестер Сити заработал на Клубном ЧМ
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Футбол | 02.07.2025, 00:23
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
брехня
Ответить
+1
Airwolf77
Зачем их покупать? Воспитанников Динамо хороших достаточно, лучше им шанс дать или кого-нибудь из украинских игроков других клубов взять.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Перець
тут своїх 21 річних хоч греблю гати
Ответить
0
OKs100
У Динамо нету 1.5 миллиона. Максимум они могут купить игрока за 160-180 тысяч.
Ответить
-2
Alexander Киев
навіть самий забитий ноунейм в ФК ОПЗЖ переходити не захоче 
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
01.07.2025, 09:00
Война
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 14
Футбол
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
01.07.2025, 09:32
Бокс
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
01.07.2025, 07:10 3
Футбол
Украинский игрок: Приехал в МЛС – думал, Беккенбауэром буду. Такого не ждал
Украинский игрок: Приехал в МЛС – думал, Беккенбауэром буду. Такого не ждал
30.06.2025, 19:45 3
Футбол
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
01.07.2025, 21:15 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем