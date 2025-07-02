Динамо интересуется недешевым защитником. Ему 21 год
Чока может покинуть «Коринтианс»
Киевское «Динамо» интересуется бразильским центральным защитником «Коринтианса» Чокой, сообщает журналист Фелипе Силва.
По информации источника, в ближайшее время столичный клуб попытается подписать 21-летнего футболиста. Интересно, что в начале 2025 года Чока уже отклонил предложение «Динамо».
В 2025 году Чока провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» интересуется вингером Бенджамином Паувельсом.
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