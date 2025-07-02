Последний крупный контракт. 6 вариантов нового клуба для тер Штегена

Марк-Андре тер Штеген – один из лучших вратарей современного футбола. Но «Барселоне» он не нужен. Она целый год провела с Щенсным на воротах – и выиграла золотой дубль, была в секундах от участия в финале ЛЧ. Теперь еще и молодого и перспективного Жоана Гарсию подписала – кипера, который стал лучшим в сезоне Ла Лиги по показателю пост-шота, то есть был лучшим в игре на линии. Раз уж все сложилось так, то держаться за уже 33-летнего тер Штегена, который только-только восстановился после травмы, просто нет смысла. Немец не будет ни первым, ни вторым вратарем «Барселоны» в сезоне, а его возраст – такой, когда нужно хвататься за последние возможности играть в основе топ-команд. В конце концов, еще совсем недавно, в розыгрыше 22/23, тер Штеген был лучшим в Испании по разнице голов, которые он должен был пропустить и пропустил – +8.7, это даже больше, чем у Гарсии в предыдущем сезоне (+7.7). Поэтому вопрос умения вратаря отражать удары не стоит, а его игра ногами – одна из лучших в мире.

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Значит, нужно искать новый клуб. Но времени на эксперименты нет – нужно идти в проект, который либо уже на вершине, либо очень близок к этому. Поэтому, например, в данном тексте с возможными опциями не будет варианта с «МЮ», потому что вратарю нет смысла отказываться от еврокубков ради… А ради чего вообще?

Манчестер Сити: старый в новом

Этим летом «Манчестер» организует большую перестройку, поэтому уже купил трех футболистов, все – относительно молодые, ни один еще не достиг своего пика. Еще и сам Гвардиола сменил старых ассистентов на новых – тех, которые до этого помогали Клоппу. Понятно, что «горожане» строят молодую команду, где результат будут делать не прежние лидеры – Де Брюйне, Силва, Гюндоган – а новые. Но невозможно выигрывать только молодежью. На поле должно быть 2-3 «дядьки», которые контролировали бы процесс. А вот с этим проблема. Кто-то уже ушел, кто-то уйдет, кто-то просто не способен выступать на высшем уровне стабильно. Поэтому приобрести сейчас кого-то, кто гарантирует высокий уровень игры, является как минимум неплохим вариантом. Тер Штеген подошел бы. Тем более, он крут как на линии, так и в игре ногами – Гвардиоле подойдет. Тогда он сделает разницу как на поле, так и в раздевалке.

В предыдущем сезоне Эдерсон проиграл конкуренцию за место в воротах Ортеге на каком-то отрезке. В итоге все равно набрал 26 матчей в чемпионате, однако этот показатель для него – худший за всю карьеру в «Сити». Процент сейвов, кстати, также один из самых низких – 67.5%, меньше было только один раз. Ортега же, когда все же выходил на поле, успевал привозить – и по показателю пост-шота (разница между ожидаемыми и фактическими пропущенными голами) ушел в небольшой, но все же минус в АПЛ. В конце сезона Эдерсон начал спасать, но здесь только отрезок в месяц-два регулярных спасений – а там большая часть сезона без них. «Манчестер» не имеет стабильного первого номера и надежного второго. Абсолютно гениальный вариант – подписать тер Штегена как конкурента для Эдерсона. Пусть сражаются за статус первого вратаря команды.

С «Ман Сити» тер Штеген будет бороться за все трофеи в комфортной для него системе с владением мячом, где будут подсвечены его лучшие качества.

Бавария: реванш с Нойером

Много лет подряд Мануэль был основным в сборной, из-за чего тер Штеген не стал легендой национальной команды. Конечно, Марк еще будет иметь шанс через год, на ЧМ, но для того, чтобы оставить след в истории сборной, придется выиграть турнир. В любом случае, тер Штеген настрадался из-за Нойера – и теперь может отомстить вратарю-ветерану, отправив его на пенсию. Ману уже 39 лет, его действующий контракт – только на сезон. То есть он вот-вот закончит. Уже не играет за сборную. 3 сезона подряд не может провести 24+ поединков в чемпионате Германии из-за травм. Но замены ему как таковой нет. Нойер все еще круто играет ногами, но уже не является топовым шот-стопером. Если удар будет сложным, он не спасет. Его реакция и рефлексы уже не на уровне элитных футболистов этого амплуа. Единственная альтернатива Нойеру – 20-летний Урбиг, который все-таки пока не уровень.

Урбиг получил немало времени в сезоне из-за повреждения Ману, поэтому его даже можно полноценно оценить. Как шот-стопер – ну так себе. В Бундеслиге пропустил 12 раз при показателе в 10.3 по пост-шоту, то есть скорее подводил, чем помогал. Однако качественно играл ногами – аж 56% точных дальних пасов! Больше только у 3-х вратарей дивизиона, отставание от лучшего без учета Ману – всего 2%. Поэтому Урбиг – интересный и перспективный, но здесь и сейчас для «Баварии» ЛЧ не выиграет. И Нойер – тоже. А команда хочет хотя бы попробовать. В таком случае нужен вратарь на «здесь и сейчас». А разве есть вариант лучше тер Штегена? Приедет и сразу впишется в футбол команды. Причем при желании можно вообще в аренду с правом выкупа идти, «Бавария» такие сделки регулярно оформляет (Хамес и Коутиньо). Через год либо вернется в Барселону, либо станет №1 в Мюнхене.

В «Баварии» тер Штеген возьмет реванш у Нойера и сможет играть на родине – идеальная футбольная старость.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген и Мануэль Нойер

Астон Вилла: фактор Х для Эмери

Мартинес – несколько переоцененный вратарь. Он дает команде эмоции, его невозможно пробить, если он поймал кураж, он делает тебя фаворитом серии пенальти… Но он не является стабильным шот-стопером и не делает разницу в игре ногами. Он может привезти в свои ворота гол, и в этом сезоне его ошибка стоила «Вилле» участия в ЛЧ. За то же самое, но в несколько большем масштабе, беспощадно критикуют Онану, который в один день становится героем – а в другой допускает ошибку, из-за которой его команда проигрывает матч. Говорят, Мартинес хочет уйти. Если так, то «Вилла» выйдет на рынок за новым кипером, а тер Штеген – это, вероятно, дешево и еще апгрейд позиции. Немец не будет пропускать «лишние» голы, он достаточно надежен. К тому же, Эмери получит дополнительные опции для игры благодаря умению тер Штегена круто пасовать. Испанский тренер любит подстраиваться под соперника – делать это будет проще, если его вратарь будет уметь не только отбивать мячи.

Конечно, неучастие «Виллы» в ЛЧ – проблема. Однако команде для квалификации в турнир не хватило буквально одного балла. Она уже на уровне с лучшими, поэтому хороший сезон тер Штегена – уже почти гарантия выхода в соревнование лучших. Готов ли вратарь ждать целый год? Если да – это классный вариант. «Вилла» уже несколько лет держит уровень и финиширует высоко в турнирной таблице, не продает лидеров пачками – она хочет стать топ-командой. Не хватает только трансферов топ-игроков. Подписание тер Штегена было бы знаком для всего мира, что «Вилла» начинает играть по-крупному, готова выйти на новый уровень. Тогда можно будет пойти и за другими топами. Однако даже этот состав весной играл в четвертьфинале ЛЧ – и уступил «ПСЖ» только потому, что вратарь парижан стал героем, а собственный страж ворот – нет. «Вилла» – уже большой клуб, способный дать бой кому угодно. А через год еще и в ЛЧ будет играть.

Тер Штеген станет фактором Х для Эмери и его «Астон Виллы» – команда выйдет на новый уровень и начнет подписывать уже готовых топ-футболистов. Если Марк-Андре хочет вызов – вот он. Он может приложить руку к созданию топ-команды.

ПСЖ: вратарь с ногами для Энрике

Ни для кого не секрет: Доннарумма не слишком качественно умеет пасовать. Насколько? Настолько, что в решающих раундах ЛЧ Энрике просил футболистов команды не пасовать на Доннарумму, а того – сразу выбивать вперед. Возьмем второй поединок с «Арсеналом» (2:1), в котором Джиджи выполнил 29 пасов, 18 из которых – длинные. Или, например, первую дуэль, где «ПСЖ» выиграл владение мячом и совершил больше пасов, но Рая выполнил больше передач (49), чем Доннарумма (38). В Л1 чемпиона почти не прессингуют (есть время подготовить передачу), однако и здесь Джиджи вне топ-4 лучших по точности дальних пасов. Не то чтобы Доннарумма совсем плохо играет ногами – но недостаточно хорошо для футбола Энрике точно. Испанский тренер хочет при любых обстоятельствах разыгрывать от ворот коротко. Но Джиджи уже привозил в таких ситуациях, да еще и под прессингом нередко принимает неудачные решения.

Поэтому для Энрике лучший вариант – смена вратаря. Доннарумма круто отражает удары в больших матчах, поэтому отказываться от итальянца ради какого-то середняка с пасом – плохая идея. Другое дело – ради тер Штегена. Этот и отражать умеет, и ногами играет, и опыт крупных побед имеет не меньший. Энрике хочет видеть в исполнении своей команды тотальный футбол? Тогда нужен вратарь, который позволит ей так играть. А потом попробуй у такого «ПСЖ» хотя бы мяч отбери... Париж – хороший город для жизни, здесь сияли в 30+ Месси и Ибрагимович, поэтому тер Штеген заиграет во Франции. В чемпионате будет много «проходных» поединков, но в ЛЧ почти гарантированно проведет как минимум 14 матчей. Еще и главный клубный турнир Европы будет иметь шанс выиграть больший, чем имел бы в Барселоне. «ПСЖ» – это не шаг назад, больше нет. Теперь это новая страница карьеры.

В Париже Марк станет «вратарем мечты» для Энрике. Сможет много побеждать и не волноваться об участии в решающих стадиях ЛЧ.

Челси: любимец фанатов с первого дня

В прошлом сезоне до травмы Джексона болельщики «Челси» его боготворили. И не то чтобы форвард был настолько крутым – просто нормальным. Забивал плюс-минус столько, сколько и должен был, не «мазал» после ударов с нескольких метров, не мешал играть партнерам – просто выполнял свою работу. Но даже этого оказалось достаточно фанатам «синих», потому что до этого они несколько сезонов подряд не имели даже просто нормальной «девятки». Их довели постоянными неудачами, поэтому Джексон стал для них любимцем сразу, как только начал забивать. Так вот, тер Штеген может также стать №1 для болельщиков с первых же дней в клубе. Потому что он даже после травмы лучше среднестатистического вратаря топ-лиг Европы, а Санчес – хуже. Последний не убеждает своей игрой ни в крупных матчах, ни на дистанции в сезоне. Но лучшего у «Челси» нет.

У лондонского клуба тонна вратарей, однако все – нетоповые. Лучше всего предыдущий сезон провел Петрович в аренде в «Страсбуре», но до этого целый год привозил в столице Англии – нет никаких гарантий, что после возвращения продолжит играть на высоком уровне. Никто не убедил, поэтому нужно сделать как всегда – купить нового. Мареска был ассистентом у Гвардиолы (это точно говорит о его тактических предпочтениях), а Санчеса терпит так долго в первую очередь из-за умения того играть ногами – тренер хотел бы видеть у себя вратаря, который поможет команде разбить прессинг соперника и разогнать быструю атаку на пространстве. «Челси» играет в ЛЧ, поэтому тер Штеген сразу будет соревноваться против лучших клубов мира. Гарантий, что проект-пузырь не лопнет после новой волны трансферов этим летом/следующей зимой, нет, но и тер Штегену уже 33 – он может себе позволить не думать о долгосрочной перспективе. Здесь и сейчас играть в АПЛ и ЛЧ – это круто.

Ни в одном городе тер Штегена не встретят с такой теплотой, как в Лондоне. Болельщики здесь привыкли к разочарованиям, поэтому даже просто нормальная игра немца заставит фанатов любить его всем сердцем.

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Атлетико: долгожданная замена Облаку

Путь из Барселоны в Мадрид не является новым. Последним из больших звезд по нему прошел Суарес – и выиграл с мадридцами Ла Лигу. Тогда именно реализация Луиса превратила претендента на титул в его обладателя. То же самое может быть с тер Штегеном и его топ-навыками. Вообще, замахнусь на святое: Облака нужно продавать. Он все еще стоит каких-то денег за предыдущие заслуги, однако больше не спасает так же регулярно, как раньше. В предыдущем сезоне он имел отрицательный показатель пост-шота, а именно -2.4, то есть с просто средненьким вратарем «Атлетико» избежал бы пары-тройки лишних пропущенных. Он аж 37-й по данному аспекту среди вратарей дивизиона – один из худших. И не то чтобы это просто плохой год, ведь Облак не радует игрой на линии уже далеко не впервые. Целых 3 из 4-х последних сезонов Ла Лиги для него – плохие по пост-шоту. Да и в лучшем он выдал только +1.9 (во все плохие – -2.4 и меньше).

А ногами на топ-уровне Облак никогда и не играл. Последние 2 сезона значительно меньше выбивает и в среднем отдает более короткие передачи, однако это лишь подтверждает попытки «Атлетико» играть более современно. Симеоне хочет изменить команду, у нее даже несколько лет подряд процент владения мячом растет. Но Диего что-то всегда не удается. Возможно, не хватает подходящих исполнителей. Поэтому уже взяли Альвареса – самого техничного футболиста «Атлетико» лет за 10-15. Логичный следующий шаг – смена вратаря. Нет никакого смысла держаться за Облака, главная добродетель которого – отбивать мячи, и который эти мячи не отбивает достаточно качественно в течение последних 4-х сезонов. Можно за небольшие деньги приобрести тер Штегена, который будет, как еще относительно недавно Суарес, мотивирован доказать «Барселоне», что та ошиблась, отказавшись от его услуг. Если в Мадриде хотят продолжить собирать техничных и злых на своих предыдущих работодателей футболистов, тер Штеген – must have.

В случае подписания контракта с «Атлетико» Марку даже не придется менять чемпионат. Он хорошо обосновался в Испании, поэтому принять большой вызов здесь – это максимально безопасное для него решение. Да и «Барселону» сможет «наказать» уже в первый сезон. Как можно вообще не рассматривать такой вариант? Это слишком заманчиво.