Три четвертьфиналиста КЧМ входят в число самых титулованных клубов века
Команда с наибольшим количеством трофеев уже завершила выступления на турнире
На клубном чемпионате мира определились все участники четвертьфиналов. Среди них «Бавария», «ПСЖ» и «Реал».
Эти три клуба входят в топ-10 самых титулованных команд XXI века.
А возглавляет рейтинг «Аль-Ахли» из Египта, который также играл на турнире в этом году.
Топ-10 команд мира с наибольшим количеством трофеев в XXI веке:
- 58 – Аль-Ахли (Египет)
- 47 – Бавария (Германия)
- 45 – Барселона (Испания)
- 42 – Селтик (Шотландия)
- 41 – ПСЖ (Франция)
- 41 – Окленд Сити (Новая Зеландия)
- 40 – Реал (Испания)
- 40 – Динамо Загреб (Хорватия)
- 40 – Порту (Португалия)
- 39 – Шериф (Молдова)
🏆 🏆 🏆 Dos equipos de LaLiga se colocan entre los clubes de todo el mundo que más títulos han ganado en los últimos 25 años.— Transfermarkt.es (@TMes_news) July 2, 2025
Los detalles: https://t.co/w3p5LgzUHM#LaLiga #FCBarcelona #RealMadrid pic.twitter.com/PQv1GYNCzp
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