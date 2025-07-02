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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 12:37 | Обновлено 02 июля 2025, 13:08
386
0

Три четвертьфиналиста КЧМ входят в число самых титулованных клубов века

Команда с наибольшим количеством трофеев уже завершила выступления на турнире

02 июля 2025, 12:37 | Обновлено 02 июля 2025, 13:08
386
0
Три четвертьфиналиста КЧМ входят в число самых титулованных клубов века
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

На клубном чемпионате мира определились все участники четвертьфиналов. Среди них «Бавария», «ПСЖ» и «Реал».

Эти три клуба входят в топ-10 самых титулованных команд XXI века.

А возглавляет рейтинг «Аль-Ахли» из Египта, который также играл на турнире в этом году.

Топ-10 команд мира с наибольшим количеством трофеев в XXI веке:

  • 58 – Аль-Ахли (Египет)
  • 47 – Бавария (Германия)
  • 45 – Барселона (Испания)
  • 42 – Селтик (Шотландия)
  • 41 – ПСЖ (Франция)
  • 41 – Окленд Сити (Новая Зеландия)
  • 40 – Реал (Испания)
  • 40 – Динамо Загреб (Хорватия)
  • 40 – Порту (Португалия)
  • 39 – Шериф (Молдова)
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клубный чемпионат мира по футболу статистика Аль-Ахли Каир Бавария Реал Мадрид ПСЖ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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