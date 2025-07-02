Три четвертьфиналиста КЧМ входят в число самых титулованных клубов века

На клубном чемпионате мира определились все участники четвертьфиналов. Среди них «Бавария», «ПСЖ» и «Реал».

Эти три клуба входят в топ-10 самых титулованных команд XXI века.

А возглавляет рейтинг «Аль-Ахли» из Египта, который также играл на турнире в этом году.

Топ-10 команд мира с наибольшим количеством трофеев в XXI веке:

58 – Аль-Ахли (Египет)

47 – Бавария (Германия)

45 – Барселона (Испания)

42 – Селтик (Шотландия)

41 – ПСЖ (Франция)

41 – Окленд Сити (Новая Зеландия)

40 – Реал (Испания)

40 – Динамо Загреб (Хорватия)

40 – Порту (Португалия)

39 – Шериф (Молдова)