Финал клубного чемпионата мира могут перенести на другое время – футболистам тяжело играть из-за погодных условий, жары и слишком высокой температуры.

Профессор Майк Типтон из Портсмутского университета, ведущий специалист по влиянию экстремальных температур на организм человека, заявил, что ФИФА может рассмотреть вариант, при котором решающий матч турнира в США будет сыгран в 9:00 по местному времени.

Стадион MetLife Stadium, расположенный недалеко от города Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси) примет финал. Как и большинство других стадионов в США, Канаде и Мексике, у него нет крыши, из-за чего болельщики и футболисты страдают от жары.

Специалист заявил, что ФИФА не может перенести финальный поединок на другую дату – команды сыграют 13 июля, как и планировалось ранее. Единственный выход – изменить время начала матча с 15:00 на 9:00 (по местному времени), когда температура воздуха будет ниже.

Ранее исследователи из Университета Квинс в Белфасте предупредили, что температура на 14 из 16 стадионов, которые будут использованы для проведения чемпионата мира по футболу 2026 года, может превысить потенциально опасные уровни, при этом наибольший риск представляют Майами и Монтеррей, поскольку на их стадионах нет систем кондиционирования воздуха.