Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто машина»
Тренер похвалил Федерико Вальверде
1 июля состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).
Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Мадридцы победили со счетом 1:0.
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После завершения этого матча наставник «Реала» Хаби Алонсо остался в восторге от игры хавбека Федерико Вальверде.
«Федерико Вальверде просто машина», – сказал наставник королевского клуба.
На клубном чемпионате мира Вальверде провел четыре матча и забил два гола.
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