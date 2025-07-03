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  4. Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто машина»
Клубный чемпионат мира
03 июля 2025, 02:10 |
202
0

Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто машина»

Тренер похвалил Федерико Вальверде

03 июля 2025, 02:10 |
202
0
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто машина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

1 июля состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Мадридцы победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения этого матча наставник «Реала» Хаби Алонсо остался в восторге от игры хавбека Федерико Вальверде.

«Федерико Вальверде просто машина», – сказал наставник королевского клуба.

На клубном чемпионате мира Вальверде провел четыре матча и забил два гола.

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Федерико Вальверде Хаби Алонсо Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Ювентус
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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