Клубный чемпионат мира02 июля 2025, 10:20 |
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Интересный факт объединяет команды из половины сетки, где играет Боруссия Д
Немецкий клуб стал последним участником четвертьфиналов клубного чемпионата мира
02 июля 2025, 10:20 |
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Последним участником четвертьфиналов клубного чемпионата мира стала дортмундская «Боруссия», которая победила «Монтеррей» со счетом 2:1.
Интересно выглядит та половина сетки, в которой играет «Боруссия».
Последние три команды, которые выбили «ПСЖ» из Лиги чемпионов, находятся в одной половине сетки вместе с французским клубом.
- 2021/22 – «Реал» (победа над ПСЖ в 1/8 финала)
- 2022/23 – «Бавария» (победа над ПСЖ в 1/8 финала)
- 2023/24 – «Боруссия» (победа над ПСЖ в полуфинале)
- 2024/25 – «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов
Таким образом, в финале клубного чемпионата мира будет как минимум одна европейская команда.
Guirassy's early brace secures the win for @BVB 💫#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 2, 2025
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