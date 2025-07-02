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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 10:20 |
116
0

Интересный факт объединяет команды из половины сетки, где играет Боруссия Д

Немецкий клуб стал последним участником четвертьфиналов клубного чемпионата мира

02 июля 2025, 10:20 |
116
0
Интересный факт объединяет команды из половины сетки, где играет Боруссия Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Последним участником четвертьфиналов клубного чемпионата мира стала дортмундская «Боруссия», которая победила «Монтеррей» со счетом 2:1.

Интересно выглядит та половина сетки, в которой играет «Боруссия».

Последние три команды, которые выбили «ПСЖ» из Лиги чемпионов, находятся в одной половине сетки вместе с французским клубом.

  • 2021/22 – «Реал» (победа над ПСЖ в 1/8 финала)
  • 2022/23 – «Бавария» (победа над ПСЖ в 1/8 финала)
  • 2023/24 – «Боруссия» (победа над ПСЖ в полуфинале)
  • 2024/25 – «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов

Таким образом, в финале клубного чемпионата мира будет как минимум одна европейская команда.

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клубный чемпионат мира по футболу статистика Боруссия Дортмунд Монтеррей
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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