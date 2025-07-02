Президент Ингульца заинтриговал по поводу возвращения на домашнюю арену
Болельщикам из Петрово осталось немного подождать
В сезоне-2025/26 перед «Ингульцем» будет стоять задача вернуть утраченное место в Премьер-лиге. Для реализации этой цели клуб из Петрово не только заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Василием Кобиным, но и намерен как можно быстрее вернуться на домашнюю арену.
Чтобы узнать об этом из первых уст, корреспондент Sport.ua позвонил президенту ФК «Ингулец» Александру Поворожнюку.
На вопрос «Когда домашние матчи ваша команда сможет проводить на родном стадионе?» босс клуба ответил лаконично и интригующе: «Скоро».
Между тем из неофициальных источников Sport.ua стало известно, что стадион «Ингулец» готовится принять болельщиков уже в начале нового сезона.
Домашняя арена «Ингульца» в Петрово была открыта в 2014 году. Она вмещает 1.869 зрителей.
Ранее сообщалось о том, что украинский голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук рассказал, угрожал ли ему президент «Ингульца» Александр Поворознюк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гаэль добыл победу над Уго Умбером за четыре часа и пробился во второй раунд мейджора
Сотрудники ГБР разоблачил чиновника на взятке