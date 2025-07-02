3 июля на «Сент-Йоханн ин Тироль» пройдет товарищеский матч, в котором «Спарта Прага» сыграет против «Копенгагена». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

«Спарта Прага»

Команда – один из главных исторических грандов чешского футбола. И после очередного спада получилось вернуться на первое место. Это получилось в 2023-м году, и потом защитили этот статус, в споре с соседом – «Славией». Но автор этих успехов, Брайан Приске, год назад ушел с тренерского поста.

Его бывший ассистент и земляк предшественника, Ларс Фриис, вывел наконец-то подопечных в основной раунд Лиги чемпионов. Но там ограничились только 4-мя очками, и, главное, параллельно упали на внутренней арене аж на 4-е место, еще и с отставанием на три десятка очков от лидера, как раз «Славии» (63 против 90). Не удивительно, что в прошлом месяце наставником снова стал Брайан Приске, который, в свою очередь, провалился в «Фейеноорде». И начал с победы, пусть даже в контрольном поединке против «Млада-Болеслав».

«Копенгаген»

Клуб намного моложе своего соперника – он был основан только в 1992-м году. Но уже через год он взял свое первое чемпионство. И быстро превратился в местного футбольного гранда. Достаточно сказать, что прибавили еще полтора десятка таких же титулов. Да, в 2023/2024 первенство сдали, но при этом получилось выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Прошлый сезон получился для датчан хорошим. В Лиге конференций их остановил только в марте «Челси», что потом спокойно выиграл турнир. Параллельно победой завершили гонку за первое место с «Мидтьюлландом». Причем после основного раунда отставали на 4 очка, но потом обогнали его минимально, в итоге взяв очередной трофей. А сейчас Нееструб получил любопытного, хотя и проблемного, новичка: из дортмундской «Боруссии» прибыл некогда очень перспективный Мукоко.

Статистика личных встреч

В 2009-м году «Копенгаген» выиграл дважды в рамках Лиги Европы. Потом, два года назад, в квалификации Лиги чемпионов, оба поединка прошли ничьи, 0-0 и 3-3 – но по пенальти сильнее оказались снова датчане. И только в январе 2024-го товарищеский матч принес долгожданную победу чехам.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут борьбы от этой пары. Скучно не будет – ставим на «тотал больше 2,5 голов» (коэффициент – 1,75).