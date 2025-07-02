Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Модрич вошел в топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей в карьере
Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 08:30 |
495
0

Модрич вошел в топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей в карьере

В следующем матче хорват будет иметь шанс выйти на 9-е место в истории

02 июля 2025, 08:30 |
495
0
Модрич вошел в топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Реал» победил «Ювентус» со счетом 1:0. в

В конце матча в составе «Реала» на поле вышел Лука Модрич, для которого этот матч стал 1112-м в карьере. По этому показателю хорват опередил Роберто Карлоса (1111) и занимает теперь единоличное 10 место среди всех футболистов в истории.

Более того, в четвертьфинале клубного чемпионата мира против «Боруссии» Модрич, если появится на поле, догонит Марселиньо Парайбу, который занимает 9-е место.

Топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей в карьере:

  • 1364 – Петер Шилтон (Англия)
  • 1361 – Фабио Лопес (Бразилия)
  • 1281 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 1233 – Рожерио Сени (Бразилия)
  • 1177 – Томми Гатчисон (Шотландия)
  • 1151 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • 1137 – Пол Бесток (Англия)
  • 1132 – Ясухито Эндо (Япония)
  • 1113 – Марселиньо Парайба (Бразилия)
  • 1112 – Лука Модрич (Хорватия)
По теме:
Реал повторил клубный рекорд в матче против Ювентуса
Реал победил 19 раз в матчах межконтинентальных турниров
Первый после Салаха. Гирасси обновляет рекорды Боруссии Дортмунд
Ювентус Реал Мадрид статистика клубный чемпионат мира по футболу Реал - Ювентус Лука Модрич
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Футбол | 01 июля 2025, 09:46 0
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил

«Интер Майами» и звездный аргентинец намерены продлить сотрудничество на один год

Сколько Роналду зарабатывает в Аль-Насре за одну секунду? Цифры впечатляют
Футбол | 02 июля 2025, 00:30 3
Сколько Роналду зарабатывает в Аль-Насре за одну секунду? Цифры впечатляют
Сколько Роналду зарабатывает в Аль-Насре за одну секунду? Цифры впечатляют

Португалец недавно подписал с клубом новый контракт

ВИДЕО. Дубль Гирасси обеспечил Боруссии Д комфортный перевес над Монтерреем
Футбол | 02.07.2025, 04:50
ВИДЕО. Дубль Гирасси обеспечил Боруссии Д комфортный перевес над Монтерреем
ВИДЕО. Дубль Гирасси обеспечил Боруссии Д комфортный перевес над Монтерреем
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 01.07.2025, 08:18
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Бокс | 01.07.2025, 09:32
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
01.07.2025, 07:32 5
Футбол
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
01.07.2025, 09:00
Война
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 2
Футбол
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
01.07.2025, 07:10 2
Футбол
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
30.06.2025, 21:03 11
Теннис
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
30.06.2025, 17:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем