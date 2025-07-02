Модрич вошел в топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей в карьере
В следующем матче хорват будет иметь шанс выйти на 9-е место в истории
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Реал» победил «Ювентус» со счетом 1:0. в
В конце матча в составе «Реала» на поле вышел Лука Модрич, для которого этот матч стал 1112-м в карьере. По этому показателю хорват опередил Роберто Карлоса (1111) и занимает теперь единоличное 10 место среди всех футболистов в истории.
Более того, в четвертьфинале клубного чемпионата мира против «Боруссии» Модрич, если появится на поле, догонит Марселиньо Парайбу, который занимает 9-е место.
Топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей в карьере:
- 1364 – Петер Шилтон (Англия)
- 1361 – Фабио Лопес (Бразилия)
- 1281 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 1233 – Рожерио Сени (Бразилия)
- 1177 – Томми Гатчисон (Шотландия)
- 1151 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
- 1137 – Пол Бесток (Англия)
- 1132 – Ясухито Эндо (Япония)
- 1113 – Марселиньо Парайба (Бразилия)
- 1112 – Лука Модрич (Хорватия)
Más partidos jugados en la historia 👇— Only Stats (@TheGoatStats) July 1, 2025
1️⃣Peter Shilton 🏴 1364
2️⃣Fabio Lopes 🇧🇷 1361
3️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 1281
4️⃣Rogerio Ceni 🇧🇷 1233
5️⃣Tommy Hutchison 🏴 1177
6️⃣Gianluigi Buffon 🇮🇹 1151
7️⃣Paul Bastock 🏴 1137
8️⃣Yasuhito Endō 🇯🇵 1132
9️⃣Marcelinho Paraíba 🇧🇷 1113
🔟LUKA MODRIC… pic.twitter.com/kQCgJnwmAR
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