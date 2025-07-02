Модрич вошел в топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей в карьере

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Реал» победил «Ювентус» со счетом 1:0. в

В конце матча в составе «Реала» на поле вышел Лука Модрич, для которого этот матч стал 1112-м в карьере. По этому показателю хорват опередил Роберто Карлоса (1111) и занимает теперь единоличное 10 место среди всех футболистов в истории.

Более того, в четвертьфинале клубного чемпионата мира против «Боруссии» Модрич, если появится на поле, догонит Марселиньо Парайбу, который занимает 9-е место.

Топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей в карьере:

1364 – Петер Шилтон (Англия)

1361 – Фабио Лопес (Бразилия)

1281 – Криштиану Роналду (Португалия)

1233 – Рожерио Сени (Бразилия)

1177 – Томми Гатчисон (Шотландия)

1151 – Джанлуиджи Буффон (Италия)

1137 – Пол Бесток (Англия)

1132 – Ясухито Эндо (Япония)

1113 – Марселиньо Парайба (Бразилия)

1112 – Лука Модрич (Хорватия)