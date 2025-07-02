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Major League Soccer
02 июля 2025, 08:24 | Обновлено 02 июля 2025, 08:54
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0

Нью-Йорк Сити – Торонто. Прогноз и анонс на матч MLS

Матч начнется 4 июля в 02:30 по киевскому времени

02 июля 2025, 08:24 | Обновлено 02 июля 2025, 08:54
20
0
Нью-Йорк Сити – Торонто. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Нью-Йорк Сити

4 июля на «Янки Стэдиум» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» сыграет против «Торонто». Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

«Нью-Йорк Сити»

Команда входит в известную международную франшизу и успели взять главный трофей футбола в Северной Америке – Кубка МЛС, в 2021-м году. В прошлом сезоне не получилось это повторить, но все равно год получился неплохим. 50 очков обеспечили финиш на 6-м месте на Востоке, более того, в плей-офф прошли «Цинциннати». С ним, кажется, потеряли очень много сил, выбив в серии пенальти третьей игры. Ведь потом дерби с «Ред Булл» было проиграно практически в одну калитку, 0:2.

Перед новым сезоном на тренерский пост позвали Паскаля Янсена. Ведь с ним вылетели в первом же раунде Открытого кубка, уступив там скромному «Питтсбург Риверхаундс». Да и в МЛС побед только на одну больше, чем поражений, 8 против 7. В прошлом сезоне даже аутсайдеру конференции, «Монреалю», ухитрились проиграть!

«Торонто»

Клуб – пример того, что в МЛС успеха могут достигать и отдельные представители Канады. В 2017-м году получилось выиграть и регулярный сезон, и плей-офф. Но потом начался затяжной кризис, когда амбициозный коллектив даже просто в топ-8 своей конференции перестал выходить, быстро заканчивая сезон. В 2024-м году и вовсе было только 37 очков и 11-е место на Востоке.

Сейчас тренером стал Робин Фрейзер. Но у него не получается как-то «разбудить» подопечных. Недавно они проиграли трижды кряду. Потом, правда, успели взять ничью с «Ред Буллс» и даже обыграть 3-0 «Портленд Тимберс», но, во-первых, оба раза играли дома, во-вторых, все равно после 19 матчей набрано всего 17 очков – один из худших в своей конференции.

Статистика личных встреч

Все пять последних очных поединков, в том числе в апреле уже этого года, заканчивалась победами футболистов «Нью-Йорк Сити».

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев, но их преимущество, кажется, явно переоценено. Ставим на гостей при форе «+1,0 забитых голов» (коэффициент – 1,86).

Прогноз Sport.ua
Нью-Йорк Сити
4 июля 2025 -
02:30
Торонто
Победа «Торонто» с форой +1 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Нью-Йорк Сити Торонто (MLS) Major League Soccer (MLS) прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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