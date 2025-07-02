Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

4 июля в 19:00 встречаются Шахтер Донецк и хорватская команда Горица Велика-Горица.

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Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Также у горняков запланирован спарринг с чешской командой Словацко (6 июля).

Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).

Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция