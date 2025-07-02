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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
04.07.2025 19:00 - : -
Горица (Велика-Горица)
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 07:23 | Обновлено 02 июля 2025, 07:36
27
0

Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

02 июля 2025, 07:23 | Обновлено 02 июля 2025, 07:36
27
0
Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

4 июля в 19:00 встречаются Шахтер Донецк и хорватская команда Горица Велика-Горица.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Также у горняков запланирован спарринг с чешской командой Словацко (6 июля).

Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).

Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Шахтер Донецк Горица (Хорватия)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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