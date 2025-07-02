Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
4 июля в 19:00 встречаются Шахтер Донецк и хорватская команда Горица Велика-Горица.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Также у горняков запланирован спарринг с чешской командой Словацко (6 июля).
Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).
Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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