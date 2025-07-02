Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 2 июля
В среду в одиночке выступит Элина, в парном разряде: Костюк, Ястремская, Киченок и Стародубцева
2 июля на Уимблдонском турнире 2025 начнутся матчи второго раунда в женском и мужском одиночных разрядах, а также стартуют поединки первого круга в парном.
В среду на травяные корты Лондона выйдут пять представительниц Украины. В одиночке выступит только Элина Свитолина, в парном сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Надежда Киченок с Юлией Стародубцевой.
Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 2 июля
Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №12. 4-й запуск (не ранее 18:30)
Элина Свитолина [14] – Александра Саснович [Q]
Уимблдон-2025. Парный разряд, 1/32 финала
Корт №10. 1-й запуск (не ранее 13:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анастасия Севастова / Янина Викмайер
Корт №8. 4-й запуск (не ранее 17:30)
Надежда Киченок / Юлия Стародубцева – Екатерина Александрова / Чжан Шуай [14]
Корт №16. 4-й запуск (не ранее 18:00)
Даяна Ястремская / Бибиана Схофс – Кэролайн Доулхайд / София Кенин [16]
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