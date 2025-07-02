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  4. Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 2 июля
Уимблдон
02 июля 2025, 06:15 |
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Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 2 июля

В среду в одиночке выступит Элина, в парном разряде: Костюк, Ястремская, Киченок и Стародубцева

02 июля 2025, 06:15 |
195
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Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 2 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

2 июля на Уимблдонском турнире 2025 начнутся матчи второго раунда в женском и мужском одиночных разрядах, а также стартуют поединки первого круга в парном.

В среду на травяные корты Лондона выйдут пять представительниц Украины. В одиночке выступит только Элина Свитолина, в парном сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Надежда Киченок с Юлией Стародубцевой.

Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 2 июля

Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №12. 4-й запуск (не ранее 18:30)

Элина Свитолина [14] – Александра Саснович [Q]

Уимблдон-2025. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №10. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анастасия Севастова / Янина Викмайер

Корт №8. 4-й запуск (не ранее 17:30)

Надежда Киченок / Юлия Стародубцева – Екатерина Александрова / Чжан Шуай [14]

Корт №16. 4-й запуск (не ранее 18:00)

Даяна Ястремская / Бибиана Схофс – Кэролайн Доулхайд / София Кенин [16]

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Бибиана Схофс Даяна Ястремская Кэролайн Доулхайд София Кенин Чжан Шуай Екатерина Александрова Надежда Киченок Юлия Стародубцева Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Янина Викмайер Анастасия Севастова Элина Свитолина Александра Саснович расписание Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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