Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 2 июля

2 июля на Уимблдонском турнире 2025 начнутся матчи второго раунда в женском и мужском одиночных разрядах, а также стартуют поединки первого круга в парном.

В среду на травяные корты Лондона выйдут пять представительниц Украины. В одиночке выступит только Элина Свитолина, в парном сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Надежда Киченок с Юлией Стародубцевой.

Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 2 июля

Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №12. 4-й запуск (не ранее 18:30)

Элина Свитолина [14] – Александра Саснович [Q]

Уимблдон-2025. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №10. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анастасия Севастова / Янина Викмайер

Корт №8. 4-й запуск (не ранее 17:30)

Надежда Киченок / Юлия Стародубцева – Екатерина Александрова / Чжан Шуай [14]

Корт №16. 4-й запуск (не ранее 18:00)

Даяна Ястремская / Бибиана Схофс – Кэролайн Доулхайд / София Кенин [16]