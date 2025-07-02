Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дезире Дуэ вышел на матч против Месси в фирменных бутсах Лионеля
Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 02:51 | Обновлено 02 июля 2025, 03:18
147
0

ФОТО. Дезире Дуэ вышел на матч против Месси в фирменных бутсах Лионеля

Французский ПСЖ разгромил Интер Майями со счетом 4:0

02 июля 2025, 02:51 | Обновлено 02 июля 2025, 03:18
147
0
ФОТО. Дезире Дуэ вышел на матч против Месси в фирменных бутсах Лионеля
Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский клуб ПСЖ разгромил «Интер Майами» (4:0) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Для знаменитого аргентинского форварда Лионеля Месси эта встреча с бывшим клубом выдалась неудачной. В матче против парижской команды Месси был бессилен.

А вот 19-летний полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ провёл матч гораздо успешнее. Он не отметился результативными действиями, но получил высокую оценку 7.6 от Sofascore. Интересно, что на ногах у француза были эксклюзивные бутсы Adidas F50, которые разрабатывались специально под Месси.

На поле оба футболиста носили почти идентичную модель. Однако бутсы Лео имели флаг Аргентины и его игровой номер. Ирония в том, что молодой француз помог выбить легенду, играя именно в его фирменной обуви.

Это не единственный подобный случай на этом турнире. Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдиз также выступает в лимитированной серии F50, которую получил от Месси как один из десяти самых перспективных юных талантов мира. В бутсах Лео он уже успел забить эффектный гол на клубном чемпионате мира.

ФОТО. Дезире Дуэ вышел на матч против Месси в фирменных бутсах Лионеля

По теме:
Фран ГАРСИЯ: «Прессинг на чужой половину – то, что хочет тренер Реала»
Гонсало ГАРСИЯ: «Я увидел отличную передачу Трента с фланга»
Тибо КУРТУА: «Было бы круто в четвертьфинале сыграть против Серхио Рамоса»
фото Лионель Месси клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Интер Майами Дезире Дуэ бутсы adidas
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Теннис | 01 июля 2025, 23:04 66
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне

Даяна в двух сетах переиграла Коко и вышла во второй раунд травяного мейджора

Сыграет ли Серхио Рамос? Боруссия Д и Монтеррей назвали составы на матч КЧМ
Футбол | 02 июля 2025, 03:30 0
Сыграет ли Серхио Рамос? Боруссия Д и Монтеррей назвали составы на матч КЧМ
Сыграет ли Серхио Рамос? Боруссия Д и Монтеррей назвали составы на матч КЧМ

2 июля в 04:00 пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025

Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Теннис | 01.07.2025, 14:47
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Футбол | 01.07.2025, 15:30
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Бокс | 01.07.2025, 09:32
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
01.07.2025, 07:32 3
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
30.06.2025, 00:59
Футбол
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
01.07.2025, 09:46
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
30.06.2025, 02:13 1
Бокс
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем