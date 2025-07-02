Парижский клуб ПСЖ разгромил «Интер Майами» (4:0) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Для знаменитого аргентинского форварда Лионеля Месси эта встреча с бывшим клубом выдалась неудачной. В матче против парижской команды Месси был бессилен.

А вот 19-летний полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ провёл матч гораздо успешнее. Он не отметился результативными действиями, но получил высокую оценку 7.6 от Sofascore. Интересно, что на ногах у француза были эксклюзивные бутсы Adidas F50, которые разрабатывались специально под Месси.

На поле оба футболиста носили почти идентичную модель. Однако бутсы Лео имели флаг Аргентины и его игровой номер. Ирония в том, что молодой француз помог выбить легенду, играя именно в его фирменной обуви.

Это не единственный подобный случай на этом турнире. Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдиз также выступает в лимитированной серии F50, которую получил от Месси как один из десяти самых перспективных юных талантов мира. В бутсах Лео он уже успел забить эффектный гол на клубном чемпионате мира.

ФОТО. Дезире Дуэ вышел на матч против Месси в фирменных бутсах Лионеля