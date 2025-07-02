Фанаты американского клуба «Атланта Юнайтед» продемонстрировали оскорбительный баннер с изображением Лионеля Месси во время матча клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Баннер был развернут в Атланте в матче 1/8 финала КЧМ между французским ПСЖ и «Интером Майами» (4:0).

На баннерах, которые держали болельщики «Атланты», был изображен лысый и беззубый Месси, а также напоминания о матчах, в которых «Аталанта» обыгрывала «Интер Майами» в MLS.

Матч между ПСЖ и «Интером Майами» с участием Месси завершился разгромной победой парижского клуба со счетом 4:0.

Аргентинский форвард провел на поле весь матч. Для Месси это поражение стало наиболее крупным за последние пять лет.

ФОТО. Фанаты принесли баннер с лысым и беззубым Месси на КЧМ