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  4. ФОТО. Фанаты принесли баннер с лысым и беззубым Месси на КЧМ
Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 02:23 | Обновлено 02 июля 2025, 02:37
84
0

ФОТО. Фанаты принесли баннер с лысым и беззубым Месси на КЧМ

Интер Майями разгромно проиграл французскому ПСЖ со счетом 0:4

02 июля 2025, 02:23 | Обновлено 02 июля 2025, 02:37
84
0
ФОТО. Фанаты принесли баннер с лысым и беззубым Месси на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Фанаты американского клуба «Атланта Юнайтед» продемонстрировали оскорбительный баннер с изображением Лионеля Месси во время матча клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Баннер был развернут в Атланте в матче 1/8 финала КЧМ между французским ПСЖ и «Интером Майами» (4:0).

На баннерах, которые держали болельщики «Атланты», был изображен лысый и беззубый Месси, а также напоминания о матчах, в которых «Аталанта» обыгрывала «Интер Майами» в MLS.

Матч между ПСЖ и «Интером Майами» с участием Месси завершился разгромной победой парижского клуба со счетом 4:0.

Аргентинский форвард провел на поле весь матч. Для Месси это поражение стало наиболее крупным за последние пять лет.

ФОТО. Фанаты принесли баннер с лысым и беззубым Месси на КЧМ

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фото Лионель Месси клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Интер Майами баннер Атланта Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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