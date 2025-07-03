Килиан МБАППЕ: «Реал мог забить пять голов, но он все испортил»
Француз похвалил голкипера «Ювентуса»
1 июля состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).
Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Мадридцы победили со счетом 1:0.
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После завершения матча суперзвезда «Реала» Килиан Мбаппе похвалил вратаря «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио.
«Ты все нам испортил, Реал мог забить пять голов», – сказал Килиан голкиперу после матча.
В матче с «Реалом» Микеле Ди Грегорио совершил десять сейвов, пропустив единственный гол в поединке.
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