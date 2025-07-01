Стартовые составы на суперматч Реал – Ювентус. Дали ли шанс Лунину?

1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Монтереем».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок. Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе, уступив место в старте Тибо Куртуа.

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Гюлер, Винисиус, Г. Торрес.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Ругани, Келли, Байо, Локателли, Камбьязо, Тюрам-Юльен, Консейсау, Йылдыз, Коло Муани.