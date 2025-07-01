Не итальянец. Красников рассказал, кто будет тренировать Металлист

Вице-президент клуба Первой лиги Металлист Евгений Красников опроверг информацию о том, что харьковчан в новом сезоне будет тренировать итальянец Сальваторе Фоти, один из помощников Жозе Моуриньо.

– Полный бред. Я впервые об этом слышу, и эта информация не имеет под собой никакого основания. Я не знаю, кто такое написал и, самое главное, – зачем.

Андрей Анатольевич Анищенко – прекрасный тренер и человек. Руководство Металлиста полностью удовлетворено его работой, и Андрей Анатольевич имеет неограниченный кредит доверия. У нас даже мысли никогда не возникало, чтобы прекратить с ним сотрудничество. Прогресс молодых игроков Металлиста – это заслуга Анищенко и его тренерского штаба.

По поводу кого-то из игроков Металлиста есть предложения?

– Все игроки остаются в команде. Возможно, уйдет только Чидомере.