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  4. Не итальянец. Красников рассказал, кто будет тренировать Металлист
Украина. Первая лига
01 июля 2025, 20:46 |
366
0

Не итальянец. Красников рассказал, кто будет тренировать Металлист

Анищенко сохранит свою должность

01 июля 2025, 20:46 |
366
0
Не итальянец. Красников рассказал, кто будет тренировать Металлист
ФК Металлист

Вице-президент клуба Первой лиги Металлист Евгений Красников опроверг информацию о том, что харьковчан в новом сезоне будет тренировать итальянец Сальваторе Фоти, один из помощников Жозе Моуриньо.

– Полный бред. Я впервые об этом слышу, и эта информация не имеет под собой никакого основания. Я не знаю, кто такое написал и, самое главное, – зачем.

Андрей Анатольевич Анищенко – прекрасный тренер и человек. Руководство Металлиста полностью удовлетворено его работой, и Андрей Анатольевич имеет неограниченный кредит доверия. У нас даже мысли никогда не возникало, чтобы прекратить с ним сотрудничество. Прогресс молодых игроков Металлиста – это заслуга Анищенко и его тренерского штаба.

По поводу кого-то из игроков Металлиста есть предложения?

– Все игроки остаются в команде. Возможно, уйдет только Чидомере.

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Андрей Анищенко Металлист Харьков Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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