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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 19:22 |
431
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Умер легендарный футболист Карпат 70-х

Юрию Дубровному был 71 год

01 июля 2025, 19:22 |
431
0
Умер легендарный футболист Карпат 70-х
Юрий Дубровный

На 72 году жизни перестало биться сердце в легенды львовских «Карпат» Юрия Дубровного.

Юрий Дубровный родился 15 апреля 1954 года в Стрые Львовской области. Он был воспитанником футбольной школы «Авангард», тренировался под руководством Алексея Кухара. С первых шагов в футболе Юрий проявлял интеллект, технику и характер.

В 1975 году по приглашению Эрнеста Юста 21-летний полузащитник Дубровный начал выступать за львовские «Карпаты», в которых впоследствии стал одним из лидеров. В общей сложности за «зелено-белых» Юрий провел 246 матчей и забил 29 мячей. Он проявил себя как техничный, бескомпромиссный, с хорошей тактической выучкой полузащитник с сильным ударом с обеих ног и мастер стандартов. В 1979 году «Карпаты» с Дубровным в составе вышли в полуфинал Кубка СССР.

После объединения СКА и «Карпат» Юрий защищал цвета кишиневского «Нистру», с которым вышел в высшую лигу СССР. Позже он также играл за СКА-«Карпаты», а затем в 1989-1990-м выступал в Германии за любительский «Мотор» из Эберсвальда.

Вернувшись в Украину, Дубровный был играющим тренером в дрогобычской «Галичине», играл за «Львов», «Газовик» из Комарного, тренировал «Карпаты-2», «Газовик-Скалу», тернопольскую «Ниву», «Раву» из Равы-Русской, польский «Спартакус» из Шаровли. В 2012-м Дубровный привел коломыйские «Карпаты» к победе в любительском чемпионате Украины и завершил тренерскую деятельность.

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