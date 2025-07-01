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Англия
01 июля 2025, 19:54 | Обновлено 01 июля 2025, 20:08
1101
1

ОФИЦИАЛЬНО. Пока не Ванат. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер

Сандерленд отдал 30 миллионов за Диарра

01 июля 2025, 19:54 | Обновлено 01 июля 2025, 20:08
1101
1
ОФИЦИАЛЬНО. Пока не Ванат. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ФК Сандерленд

Клуб Сандерленд, который новый сезон начнет в АПЛ, оформил рекордный трансфер в своей истории.

Черные коты объявили о подписании контракта на 5 лет с хавбеком Страсбурга Хабибом Диарра. Трансфер обошелся Сандерленду в 30 миллионов фунтов, что на 7,5 миллиона больше минувшего крупнейшего подписания.

Диарра является заменой для Джоба Беллингема, которого летом продали в Боруссию Дортмунд.

Сандерленд называют главным претендентом на форварда Динамо Киев Владислава Ваната, но в последнее время новой информации на этот счет нет.

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Сандерленд трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига Страсбург
Иван Зинченко Источник: ФК Сандерленд
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zzg77
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