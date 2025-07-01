СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля

Во вторник, 1 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Реал Мадрид – Ювентус

1.86 – 3.69 – 4.62

04:00 Боруссия Д – Монтеррей

1.77 – 3.90 – 4.92

ТЕННИС

19:10 Уго Умбер – Гаэль Монфис

3.20 – 1.36

21:00 Даяна Ястремская – Коко Гауфф

5.11 – 1.21

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.