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01 июля 2025, 19:09 |
14
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

01 июля 2025, 19:09 |
14
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Во вторник, 1 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Реал Мадрид – Ювентус

Ggbet 1.86 – 3.69 – 4.62

04:00 Боруссия Д – Монтеррей

Ggbet 1.77 – 3.90 – 4.92

ТЕННИС

19:10 Уго Умбер – Гаэль Монфис

Ggbet 3.20 – 1.36

21:00 Даяна Ястремская – Коко Гауфф

Ggbet 5.11 – 1.21

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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