СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 1 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Реал Мадрид – Ювентус
04:00 Боруссия Д – Монтеррей
1.77 – 3.90 – 4.92
ТЕННИС
19:10 Уго Умбер – Гаэль Монфис
21:00 Даяна Ястремская – Коко Гауфф
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