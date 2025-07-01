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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 18:59 | Обновлено 01 июля 2025, 19:09
245
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Говорил с руководством – у Кривбасса будут новички»

Тренер уверен, что в команде будут новые игроки

01 июля 2025, 18:59 | Обновлено 01 июля 2025, 19:09
245
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Говорил с руководством – у Кривбасса будут новички»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Новый тренер Кривбасса Патрик ван Леувен подтвердил, что клуб планирует подписать новичков и после ухода целого ряда игроков не будет рассчитывать только на молодых исполнителей.

«Я считаю, что клубу полезно иметь новые лица, новый голос в раздевалке. Это помогает двигаться дальше, развиваться и прибавлять новую ценность. Некоторые убеждены, что в нашем клубе остается только молодежь. И ставка будет исключительно на нее. Но я говорил с президентом и генеральным директором – в команде осталось много талантливых и квалифицированных игроков. Кроме того, планируется усиление – новые футболисты, которые сделают команду более сильной и помогут сохранить уровень прошлых сезонов».

«Если в команде есть талантливая молодежь, ее нужно развивать. Это значит привлекать на тренировки, на игры – еще с предсезонки. И тогда – доверять им в официальных матчах, давать себя проявлять», – сказал ван Леувен.

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Кривбасс Кривой Рог Патрик ван Леувен Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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