Украина. Премьер лига01 июля 2025, 18:32 |
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ВИДЕО. Тренировка Динамо в Австрии. Мини-турнир с маленькими воротами
Киевская команда продолжает занятия на летних сборах
01 июля 2025, 18:32 |
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Киевское «Динамо» продолжает подготовку на австрийских учебно-тренировочных сборах.
На этот раз подопечные Александра Шовковского работали на маленькие ворота и оттачивали завершение атак.
В перерыве между беговыми упражнениями игроки работали с мячами, соревнуясь в игре на маленькие ворота.
Затем четыре мини-команды без вратарей соревновались на маленькие ворота. День завершился игрой уже на большом поле с голкиперами.
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ВИДЕО. Тренировка Динамо в Австрии. Мини-турнир с маленькими воротами
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