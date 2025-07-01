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  4. ВИДЕО. Тренировка Динамо в Австрии. Мини-турнир с маленькими воротами
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 18:32 |
253
0

ВИДЕО. Тренировка Динамо в Австрии. Мини-турнир с маленькими воротами

Киевская команда продолжает занятия на летних сборах

01 июля 2025, 18:32 |
253
0
ВИДЕО. Тренировка Динамо в Австрии. Мини-турнир с маленькими воротами
ФК Динамо

Киевское «Динамо» продолжает подготовку на австрийских учебно-тренировочных сборах.

На этот раз подопечные Александра Шовковского работали на маленькие ворота и оттачивали завершение атак.

В перерыве между беговыми упражнениями игроки работали с мячами, соревнуясь в игре на маленькие ворота.

Затем четыре мини-команды без вратарей соревновались на маленькие ворота. День завершился игрой уже на большом поле с голкиперами.

ВИДЕО. Тренировка Динамо в Австрии. Мини-турнир с маленькими воротами

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Динамо Киев видео фото Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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