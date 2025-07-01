Киевское «Динамо» продолжает подготовку на австрийских учебно-тренировочных сборах.

На этот раз подопечные Александра Шовковского работали на маленькие ворота и оттачивали завершение атак.

В перерыве между беговыми упражнениями игроки работали с мячами, соревнуясь в игре на маленькие ворота.

Затем четыре мини-команды без вратарей соревновались на маленькие ворота. День завершился игрой уже на большом поле с голкиперами.

ВИДЕО. Тренировка Динамо в Австрии. Мини-турнир с маленькими воротами