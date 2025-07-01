ФОТО. Тренировка Динамо. Нагрузка под палящим солнцем

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в австрийском Бад-Вальтерсдорфе.

В понедельник, 31 июля, во второй рабочий день на австрийском сборе команда провела две тренировки на футбольном поле.

Во время утреннего занятия большое внимание снова было уделено беговой работе. Тренировка началась с интенсивной разминки, в ходе которой игрокам нужно было перепрыгивать довольно высокие барьеры. Далее футболисты работали над передачами, после чего их ждало настоящее испытание – высокоинтенсивный интервальный бег.

Сложности беговой работе добавляли тяжелые погодные условия – в Бад-Вальтерсдорфе установилась настоящая летняя жара, и уже во время утренней тренировки температура превышала +30 градусов по Цельсию.

В перерыве между беговыми упражнениями игроки работали с мячами, соревнуясь в игре на маленькие ворота.

Вечерняя тренировочная сессия была значительно более насыщена игровыми упражнениями. Игроки отрабатывали комбинации, завершение атак, а также командные взаимодействия. Как и во время утренней тренировки, четыре мини-команды без вратарей соревновались на маленькие ворота. Завершился день игрой уже на большом поле с голкиперами.

С первого дня на сборе работает Назар Волошин, который в июне представлял Украину в составе сборной на молодежном Евро-2025. Остальные сборники присоединятся к команде уже в ближайшие дни.

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ВИДЕО. Тренировка Динамо. Нагрузка под палящим солнцем